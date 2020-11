Deuda social de la UE entre las más codiciadas de 2020

(Bloomberg) -- La segunda venta de bonos sociales de la Unión Europea ha demostrado ser otro éxito entre los inversores.

La oferta de deuda a cinco y 30 años atrajo una cartera de pedidos de más de 175.000 millones de euros (US$207.000 millones), según una persona familiarizada con el asunto. Si bien eso es alrededor de 60.000 millones de euros por debajo del récord establecido por la oferta de debut de la UE el mes pasado, está entre los más grandes de la historia. El martes, los inversores buscaban bonos por valor de 14.000 millones de euros.

“Esta ronda no tiene el mismo valor de novedad”, asegura Jan von Gerich, estratega jefe de Nordea Bank ABP. Pero “todavía se ve bien y tampoco deberían tener problemas para encontrar demanda en el futuro”.

La venta, que ayudará a pagar un programa de empleo regional, es un impulso para un mercado pequeño pero de rápido crecimiento para los valores sociales, definido por la financiación de proyectos que ayuden a la sociedad. Con poco más de US$100.000 millones vendidos este año hasta fines de octubre, según datos compilados por Bloomberg, la demanda de deuda social está aumentando.

Atractivo del rendimiento

Una repentina explosión en los rendimientos esta semana, provocada por el optimismo sobre una vacuna, se sumó al atractivo de los bonos. La tasa de los valores de la UE a 20 años ha subido al nivel más alto desde que se emitió el mes pasado.

“Este fue otro caso de precios de ganga que atrajeron la demanda”, asegura Peter McCallum, estratega de tasas de Mizuho International PLC. “Tanto el de cinco años como el de 30 años tenían un precio muy bajo y deberían tener un buen rendimiento tras la emisión, como se vio después de la sindicación anterior de la UE”.

El rendimiento de los bonos a cinco años fue de menos 0,509%, unos 10 puntos básicos más que la deuda francesa comparable. Las ofertas por los valores ascendieron a más de 105.000 millones de euros, solo superadas en emisiones soberanas por el debut de la UE y una venta italiana este año.

Mientras tanto, el rendimiento de la deuda a 30 años fue de 0,317%, más de 10 puntos básicos por debajo del rendimiento de los bonos franceses de vencimiento similar.

Commerzbank AG, BofA Securities, Credit Agricole SA, DZ Bank y TD Securities fueron contratados para gestionar la venta. Las ofertas a través de los bancos son más caras que las subastas, porque los prestatarios pagan una prima para asegurarse de que los bonos se vendan. Pero el método ha demostrado ser una forma popular de vender grandes cantidades de deuda este año.

La segunda venta lleva a la UE algo más de los 30.000 millones de euros que pretendía recaudar de los bonos sociales este año, como parte de su programa de empleo SURE de 100.000 millones de euros.

