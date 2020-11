Desconecta.- Conoce a Ravi Hongal, el hombre que ha logrado su sueño de tener una casa con forma de cámara de fotos

10/11/2020 Conoce a Ravi Hongal, el hombre que ha hecho su casa de su pasión: la fotografía SOCIEDAD YOUTUBE/VIDELO



Ravi Hongal, un apasionado de la fotografía, de 49 años, soñaba con vivir en una casa que pareciera una cámara fotográfica y cuando, tras mucho esfuerzo, logró hacer sus sueños realidad, fue cuestión de tiempo que el resultado se hiciera popular en redes sociales.



La peculiar vivienda de tres pisos está situada en la ciudad de Belgavi de Karnataka y es la única de sus características por la zona. Pero no por las dimensiones, sino por contar con una llamativa fachada y por combinar el exterior con el interior con paredes y habitaciones diseñadas como si fueran diferentes partes de una cámara.



El fotógrafo, que lleva más de 33 años de profesión, ha gastado más de 75.000 Libras para construir la curiosa morada.



Si bien no todo el mundo puede entender su "locura", lo cierto es que lo que siente Ravi por la fotografía es de sobra conocido en la región. De hecho, buenos testigos de este amor son sus tres hijos, Canon, de 20 años, Nikon, de 18, y Epson, de 13, cuyos nombres coinciden con el nombre de tres marcas de cámaras fotográficas famosas.



La casa terminó de completarse a principios de este año, aunque no fue hasta mediados cuando unas fotografías de la fachada se hicieron virales tras una publicación en Twitter.