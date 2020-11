De golpe de Estado a política podrida: la reacción de candidatos en Perú

Manifestantes gritan consignas a favor y en contra de la vacancia del presidente de Perú Martín Vizcarra hoy en la Plaza San Martín de la ciudad de Lima (Perú). EFE/Str

Lima, 9 nov (EFE).- La decisión del Congreso de destituir a Martín Vizcarra de la Presidencia de Perú generó el firme rechazo de varios candidatos a la jefatura del Estado en los comicios de 2021, quienes no dudaron en calificarla de "golpe de Estado" y hasta señalar que el país tiene una clase política "podrida".

Aunque después de conocerse la medida, Vizcarra anunció que dejaría la jefatura del Estado de inmediato, la reacción de los candidatos fue mucho más dura y también llegó hasta un sector de la ciudadanía, que protagonizó cacerolazos y una protesta que incluso desencadenó en choques con la Policía en el centro de Lima.

Entre todos los pronunciamientos destacó el de George Forsyth, hasta el momento el favorito en las encuestas para ganar las elecciones presidenciales de abril próximo, quien no dudó en denunciar que su país ha afrontado "un golpe de Estado disfrazado" por el Congreso.

JUBILAR A POLÍTICOS

"Este es un golpe de Estado disfrazado. Necesitamos calma, pero también mucha vigilancia ciudadana", señaló Forsyth en un mensaje publicado en su cuenta oficial en la red social Twitter.

El candidato, quien renunció hace dos semanas a la alcaldía del municipio limeño de La Victoria para anunciar su postulación política, remarcó que la decisión del Legislativo ha causado indignación entre sus compatriotas.

"La indignación de millones de peruanos debe servir para jubilar a los políticos criminales y hacer un cambio generacional en las siguientes elecciones que se tienen que dar sí o sí", enfatizó el político, quien tiene 38 años.

MOVILIZACIÓN CIUDADANA

Una posición similar fue manifestada por la también candidata presidencial Verónika Mendoza, una de las principales líderes de la izquierda peruana, quien invocó a la ciudadanía a movilizarse para enfrentar la decisión del Congreso.

"Ya no hay nada más que esperar de esta clase política que está podrida. Solo la ciudadanía organizada y movilizada podrá recuperar la democracia y poner por delante la vida y la dignidad de la gente", remarcó.

En un video también publicado en Twitter, Mendoza calificó de "vergonzosa e indignante" la decisión del Congreso y dijo que los legisladores se han "llenado la boca hablando de democracia y valores cuando ellos son los primeros corruptos e inmorales".

Mendoza no señaló sin embargo que seis de los ocho diputados del Frente Amplio, bloque por el que se presentó a la presidencia en las elecciones de 2016, votaron en favor de la vacancia.

Agregó que ahora "lo único que le queda al pueblo es vacarlos (destituirlos) a todos" y recuperar la democracia "para ponerla al servicio de la gente" y organizarse "para refundar el Perú".

OTROS CANDIDATOS

Los primeros candidatos en rechazar la decisión del Congreso fueron el expresidente Ollanta Humala (2011-2016) y el líder del Partido Morado, Julio Guzmán, quien acudió a manifestarse hasta la plaza San Martín, en el centro histórico de Lima.

"Que quede claro: esto no es por Vizcarra, es por el Perú", publicó Guzmán en Twitter junto con una fotografía en la que apareció con una mascarilla en la céntrica plaza capitalina.

"Ya no queremos más incertidumbre, estamos hartos de este Congreso", aseguró mientras era vitoreado por decenas de sus seguidores y dijo que esta es la situación más compleja que afronta su país en sus 200 años de vida independiente.

Por su parte, Humala afirmó que la medida del Parlamento "no es una noticia feliz" y que "el Congreso ha tomado una decisión equivocada".

Humala dijo que el presidente del Parlamento, Manuel Merino, quien asumirá la jefatura del Estado este martes, tiene que asegurar "que no varíe" el calendario de las elecciones generales convocadas para abril próximo.

"Este ha sido un error muy grave para el país y probablemente la población no lo perdone", remarcó.

GOBERNADORES REGIONALES

La posición de las autoridades del interior de Perú fue manifestada por Mesías Guevara, gobernador de la región norteña de Cajamarca, quien se mostró "mortificado e indignado" y aseguró que algunos gobernadores consideran no reconocer como jefe de Estado a Merino, a pesar de que este integra Acción Popular (AP), su mismo partido.

"Hay un gran sector que no vamos a reconocer a Manuel Merino como presidente de la República", anunció en la emisora RPP Noticias antes de decir que no creen que "lo que hoy ha ocurrido sea un hecho en beneficio del pueblo peruano".

Sostuvo que los congresistas "han consumado un vergonzoso hecho de venganza no contra el presidente sino contra la democracia" peruana y que "el impacto que tiene esa decisión es muy negativa para la gobernabilidad del país".

PROTESTAS CIUDADANAS

Mientras que los líderes políticos rechazaron abiertamente la decisión del Congreso, los medios locales reportaron cacerolazos y protestas en varias ciudades del país, incluida Lima.

En la céntrica avenida Abancay, unas doscientas personas intentaron acercarse al Palacio Legislativo, pero fueron impedidas de avanzar por agentes policiales, que lanzaron bombas lacrimógenas y usaron carros de agua.

Poco antes, el congresista Ricardo Burga, quien es portavoz parlamentario de AP, el mismo de Merino, fue agredido por un hombre, que le propinó un puñetazo en el rostro mientras declaraba a los medios a su salida del Congreso.

Aunque intentó escapar en medio del tumulto, agentes de seguridad lograron detener al hombre y lo condujeron a una dependencia policial.

INCAPACIDAD MORAL

El Congreso de Perú destituyó este lunes a Vizcarra, con 105 votos a favor, tras debatir la llamada "moción de vacancia" impulsada contra el mandatario por las acusaciones de que cometió actos de corrupción cuando era gobernador de la provincia sureña de Moquegua (2011-2014).

La resolución parlamentaria declaró la "permanente incapacidad moral del presidente", por lo que se aplicará "el régimen de sucesión establecido en la Constitución", que será efectivo este martes tras haber sido comunicado al gobernante.

Ya que Vizcarra no tiene vicepresidente, ahora la presidencia peruana recaerá en el presidente del Congreso, quien anunció que jurará durante la mañana de este martes.