Cultura.- Laia Costa ('Soulmates'): "La tecnología puede salvar vidas, pero también puede destruir sociedades enteras"

AMC estrena este jueves 12 de noviembre, a las 22:10 horas, su primera serie antológica, 'Soulmates', una producción que busca "representar la diversidad de razas, géneros y estilos de vida que la sociedad ya vive". Una ficción que también pone el foco en la tecnología como "arma de doble filo". "Es capaz de salvar vidas, como de destruir sociedades enteras", declara Laia Costa, protagonista de uno de los episodios.



Cocreada y escrita por el ganador del Emmy, Will Bridges ('Stranger Things', 'Black Mirror') y Brett Goldstein ('Ted Lasso', 'Adult Life Skills'), 'Soulmates' consta de seis episodios y se ambienta en un futuro no muy lejano, 15 años vista, en un momento en el que la ciencia descubre una forma de conocer, de forma inequívoca, aquella persona que puede ser el alma gemela de aquel que quiera saberlo. Este nuevo hallazgo provocará una serie de consecuencias que a lo largo de cada capítulo podrá verse en diferentes perspectivas.



Rodada en gran parte en Madrid, 'Soulmates' busca reflejar, a través de la ciencia ficción, la diversidad que existe en la sociedad con pequeños detalles. "Integra muchas realidades que vivimos de manera sutil. El foco no está en ello, sino en las emociones de nuestros personajes, que son comunes en todos los contextos", explica Costa en una entrevista para Europa Press, añadiendo que "la ficción se tiene que poner al día con estas representaciones en pantalla".



Con elementos que recuerdan a otras series de ciencia ficción como 'Black Mirror' u 'Osmosis', 'Soulmates' también refleja el poder que tiene la tecnología en el día a día de la gente. "Creo que la inteligencia artificial se nos ha colado ya en casa, pero no solo en nuestros domicilios, también en nuestro cerebro, es como si estuviera en nuestras venas y pudiera controlar el pulso cardíaco", manifiesta la intérprete.



LA "PARADOJA" DE LA CULTURA DURANTE LA PANDEMIA



"La tecnología está muy presenta en la medicina, pero también lo está en la política, en la economía, estamos inundados de aplicaciones que nos controlan y no sé hasta qué punto dirigen nuestras vidas. La tecnología puede conocerte mejor de lo que tú te conoces a ti mismo y eso es un peligro", agrega.



Costa también destaca cómo la pandemia del coronavirus lo ha cambiado todo. "Vamos a necesitar un tiempo para poder hablar de lo que está ocurriendo ahora. Tanto en mi sector como en otras industrias, hay mucha gente que está perdiendo su empleo", comenta, destacando, una vez más, el poder que ahora tiene la tecnología en este aspecto. "Hay universidades que eran reticentes a ofrecer clases online y ahora todas lo hacen".



"Vivimos un momento de desasosiego inaudito. Creo que deberíamos entendernos y cuidarnos más entre nosotros, comprender a aquellos que los están pasando mal y que muchas cosas cotidianas y muchas profesiones van a quedar marcadas más allá de la pandemia. Me preguntó qué pasará con las estructuras sociales, económicas, políticas y culturales", añade.



Y en ese momento de incertidumbre, Costa destaca la "paradoja" que vive la cultura. "Se está consumiendo muchísima cultura, pero la industria está pasando por uno de los peores momentos que ha vivido en su historia. Es muy triste que haya cines y teatros cerrados. Además, creo que es contradictorio que puedas volar durante ocho horas dentro de un avión y luego no puedas estar dentro de una sala, donde se están tomando, incluso, mejores precauciones", denuncia.