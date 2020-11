Cultura.- La secuela de Bloodshot con Vin Diesel ya está en marcha

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



La película de acción Bloodshot, en la que Vin Diesel interpreta a un ex agente convertido en mercenario con su genética y recuerdos alterados, fue una de las últimas producciones de Hollywood estrenada antes de que la pandemia de coronavirus dejase los cines vacíos. Ocho meses han pasado concretamente desde su lanzamiento, y sus responsables ya trabajan en la secuela, con el actor de Fast & Furious repitiendo como el superhéroe protagonista.



En un principio, Bloodshot se concibió como la cinta que abriría las puertas a la adaptación cinematográfica del Universo Valiant, que tras su reboot en los cómics hace unos años volvió a entusiasmar a los fans de las viñetas. DMG Entertainment, que adquirió los derechos cinematográficos de Valiant, ha asegurado que aún hay planes para continuar expandiendo el universo, comenzando por Bloodshot 2.



En una entrevista con ComicBookResources el fundador de DMG Dan Mintz ha explicado que, pese al fracaso de la película en taquilla, con una recaudación que apenas superó los 37 millones de dólares, su buena acogida en los meses posteriores por parte del público en su estreno en plataformas de streaming y formato doméstico ha propiciado que la secuela ya esté en marcha. "Creo que Bloodshot tuvo mucho éxito en ese sentido", dijo Mintz. "Mucha gente la vio y le fue muy bien en el lanzamiento posterior al estreno".



"Pero no se puede utilizar el mismo criterio de evaluación que se utilizaban antes del COVID", añadió el CEO de la productora. "¿Vin Diesel y toda esa gente volverán para una secuela? Sí, porque les ha ido muy bien, sólo que la respuesta del público no ha sido en un entorno transparente, como lo son los números de taquilla", asegura Mintz.



En este punto, no está claro a qué se refiere Mintz con "toda esa gente", además de a Vin Diesel, al que cita textualmente. Es de suponer que se refiere al equipo creativo, formado por el director David FS Wilson (es su primera película tras su debut en la serie de Netflix Love, Death & Robots) y los guionistas Jeff Wadlow (Kick-Ass 2) y Eric Heisserer (La llegada), pero por el momento es pronto para saberlo.

