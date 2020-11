Coronavirus.- Líbano aplicará un segundo confinamiento a nivel nacional entre el 14 y el 30 de noviembre

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



El primer ministro en funciones de Líbano, Hasán Diab, ha anunciado este martes que el país entrará en un segundo confinamiento a nivel nacional entre el 14 y el 30 de noviembre, en un intento de las autoridades de contener la propagación de la pandemia de coronavirus ante el repunte de los casos durante las últimas semanas.



"Si los libaneses cumplen las medidas, tendremos éxito a la hora de contener el virus con cifras bajas, con lo que habremos salvado a la población", ha señalado en un comunicado, en el que ha reconocido el desafío a nivel económico que supone el confinamiento para el país.



Sin embargo, ha advertido de que "si el pueblo libanés no cumple (las restricciones) y la cifra de contagios sigue siendo alta, habrá que extender el confinamiento durante un periodo adicional", según ha informado el diario libanés 'The Daily Star'.



"Hay una decisión firme de hacer frente a la pandemia y ponerla bajo control", ha subrayado, al tiempo que ha adelantado que el Ministerio de Sanidad ayudará a los hospitales a incrementar sus capacidades para hacer frente a la situación.



Por su parte, el presidente libanés, Michel Aoun, ha detallado que el confinamiento no afectará al sector industrial y a las instituciones sanitarias y ha incidido en que "hay una necesidad de que se adopten medidas par ayudar a contener (el virus) y mitigar sus repercusiones".



"Los ciudadanos libaneses deben ceñirse a las medidas que se adoptarán, cumplir los métodos de prevención y cooperar con las autoridades competentes, porque la situación se ha vuelto muy peligrosa", ha manifestado, tal y como ha recogido el portal libanés de noticias Naharnet.



La decisión ha sido adoptada durante una reunión del Alto Consejo de Defensa en el Palacio de Baabda, un día después de que el ministro de Sanidad en funciones, Hamad Hasán, defendiera la necesidad de imponer un segundo confinamiento ante el repunte de los contagios.



"Un confinamiento total es una oportunidad para aumentar las capacidades del sector sanitario", resaltó, antes de incidir en que los confinamientos locales aplicados hasta la fecha "no han dado los resultados esperados".



Las autoridades empezaron a aplicar a principios de octubre confinamientos locales a causa del repunte de casos y pusieron en marcha un nuevo "sistema zonal" para intentar contener la pandemia. Diab afirmó el 1 de octubre que el sistema se fundaría en un "sistema de semáforo" con tres colores.



Sin embargo, los casos han seguido aumentando a pesar de estas medidas, lo que ha llevado a las autoridades a sopesar la necesidad de imponer un segundo confinamiento a nivel nacional. El país ha confirmado hasta la fecha 95.355 casos, con 732 fallecidos.



La preocupación a nivel nacional e internacional aumentó a raíz de las explosiones en Beirut, que dejaron al menos 200 muertos y causaron un devastador impacto a nivel de daños materiales, así como la suspensión temporal de las operaciones de rastreo de contactos.

Te Recomendamos