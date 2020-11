Coronavirus.- El Gobierno de Gibraltar confirma la ausencia de restricciones para cruzar la frontera con España

31/01/2020 Imágenes de recurso de Gibraltar en su último día perteneciente a la Unión Europa. Frontera entre La Línea de la Concepción y Gibraltar. En 31 de enero de 2020. POLITICA María José López - Europa Press



GIBRALTAR, 10 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Gibraltar ha confirmado la ausencia de restricciones para cruzar la frontera con España en ambas direcciones, señalando que sigue teniendo lugar y fluyendo con normalidad.



Asimismo, en un comunicado, ha afirmado que el Gobierno de Gibraltar no ha aplicado ninguna restricción en la frontera de cara a la entrada en el Peñón. En este sentido, ha añadido que los controles a la movilidad en España impuestos por los gobiernos nacional y regionales no afectan al derecho de acceso al país vecino desde Gibraltar.



No obstante, ha recordado a los gibraltareños que, una vez en España, las restricciones relevantes serán de aplicación y los ciudadanos deberían familiarizarse con esas restricciones.



En este sentido, ha añadido que el Gobierno entiende que los desplazamientos fuera de La Línea de la Concepción (Cádiz) y de regreso solo serán posibles para determinados propósitos limitados, como para acudir al trabajo, citas médicas y otras circunstancias esenciales.