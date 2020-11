Coronavirus.- Brasil suma 10.900 casos y 320 muertes por COVID-19 en medio de problemas técnicos para actualizar cifras

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



El Ministerio de Salud de Brasil ha informado este lunes del registro de otros 10.917 contagios por coronavirus, así como de otras 321 muertes, aunque las cifras no han podido ser actualizadas en su totalidad debido a los problemas técnicos que sufren los sistemas informáticos no sólo de la cartera del Gobierno, sino también los de algunas secretarías de Salud estatales.



Las autoridades sanitarias han precisado que el total de casos acumulados es ya de 5.675.032, mientras que el de fallecidos ha ascendido a 162.628. Sin embargo, la cifra de personas que han logrado superar la enfermedad no ha sido actualizada desde el pasado día 4, cuando se informó desde el Gobierno de una "desconfiguración" de los sistemas, como parte de una ola ataques virtuales que afectaron también al Tribunal Supremo.



Algunas secretarías estatales de Salud, como la Amapá padece la caída de sus sistemas informáticos desde hace una semana, mientras que Sao Paulo continúa sin poder ofrecer datos completos de la incidencia de la pandemia por cuarto día consecutivo. Río de Janeiro y Minas Gerais no han ofrecido este lunes cifras actualizadas de sus fallecidos alegando también este tipo de problemas técnicos.



Por otro lado, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) ha decido suspender temporalmente los ensayos de la vacuna de la farmacéutica china Sinovac contra la COVID-19, debido a un "evento adverso grave".



Desde el Instituto Butantan de Sao Paulo, institución que colabora en el desarrollo de esta vacuna en Brasil, han mostrado su sorpresa ante esta decisión y han aclarado que la muerte de uno de los voluntarios no está relacionada con su participación en los ensayos.



Si director, Divas Covas ha señalado que se trata de "una muerte no relacionada con la vacuna", por lo tanto, ha defendido, "no existe ningún motivo para la interrupción del estudio clínico".



"Anvisa fue informada de un fallecimiento, no de un efecto adverso. Son asuntos distintos", ha precisado Covas durante un diálogo para la televisión brasileña, de cuyas palabras se han hecho eco varios medios.



"Hasta nos hemos extrañado un poco de esta decisión porque es una muerte que no está relacionada con la vacuna. Es decir, hay más de 10.000 voluntarios, las muertes pueden producirse", ha dicho Covas.

