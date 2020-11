Coronavirus.- Bolsonaro siente que "gana" con la suspensión de las pruebas de la vacuna china

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha sugerido que la suspensión de los ensayos de una vacuna china contra la COVID-19 le dan la razón a él, que expresó sus reticencias en relación a las iniciativas pactadas por su propio Gobierno y por las autoridades del estado de Sao Paulo.



"Muerte, invalidez, anomalías. Esta es la vacuna que (el gobernador de Sao Paulo, Joao) Doria quería obligar a tomar a todos los paulistas", ha afirmado Bolsonaro en un mensaje en Facebook, desde donde ha recordado que él siempre ha defendido que "la vacuna no podría ser obligatoria".



"Una más que gana Jair Bolsonaro", ha apostillado el mandatario, que ha convertido la lucha contra la pandemia en Brasil en un argumento político contra sus rivales, a pesar de que él mismo se contagió de coronavirus durante el verano, según el portal G1.



La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) anunció el lunes la suspensión temporal de los ensayos de la vacuna de la farmacéutica china Sinovac contra la COVID-19 debido a un "evento adverso grave". Desde el Instituto Butantan de Sao Paulo, institución que colabora en el desarrollo, han mostrado su sorpresa ante esta decisión y han aclarado que la muerte de uno de los voluntarios no está relacionada con los ensayos.



Su director, Divas Covas ha señalado que se trata de "una muerte no relacionada con la vacuna", por lo tanto, ha defendido, "no existe ningún motivo para la interrupción del estudio clínico".



"Anvisa fue informada de un fallecimiento, no de un efecto adverso. Son asuntos distintos", ha precisado Covas durante un diálogo para la televisión brasileña, de cuyas palabras se han hecho eco varios medios.



"Hasta nos hemos extrañado un poco de esta decisión porque es una muerte que no está relacionada con la vacuna. Es decir, hay más de 10.000 voluntarios, las muertes pueden producirse", ha dicho Covas.

