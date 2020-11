Colombia.- Colombia estudia imponer restricciones a los viajeros procedentes de España

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Colombia ha reconocido que estudia imponer restricciones a los viajeros procedentes de siete países, entre ellos España, en virtud del principio de reciprocidad, alegando que no permiten la entrada libre de ciudadanos colombianos por la pandemia de COVID-19.



Los ministerios de Exteriores y Transporte y el departamento de Migración han aclarado en un comunicado que estas nuevas medidas aún no son oficiales, después de que medios como Caracol Radio publicasen una comunicación que anunciaba su entrada en vigor para este mismo lunes.



"En el caso de Argentina, Chile, España, Alemania, Francia, Canadá y Países Bajos, se trata de destinos que mantienen restricciones de ingreso a los colombianos, y se ha contemplado una medida temporal equivalente (que aún no se ha implementado) enmarcada en el principio internacional de reciprocidad", ha explicado el Gobierno de Iván Duque.



En este sentido, las autoridades de Colombia esperan que "en el corto plazo" se puedan reanudar los vuelos y, por extensión, la circulación de personas hacia y desde los siete países, "sin restricciones, para favorecer la movilidad en todos los campos".



El Ejecutivo colombiano confía en "que las autoridades aeronáuticas de los distintos países avancen en la apertura gradual de vuelos y la circulación de ciudadanos, en las mismas condiciones previas a la pandemia, cuanto antes, para contribuir a la reactivación responsable y sostenible".



Sobre la circular enviada a los consulados, y en la que sí se da por hecho que el Gobierno "ha decidido restringir transitoriamente los viajes no esenciales" de los países de la lista, el Ejecutivo ha matizado que "se trata de una comunicación interna inicial que solo busca informar" y "no constituye en sí misma una restricción".

