Ciudades, la clave para sanar las relaciones globales de EE.UU.

(Bloomberg) -- Un día después de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, mientras los estadounidenses esperaban para ver si Joe Biden había tenido éxito en su intento de derrotar a un presidente en ejercicio, Estados Unidos abandonó formalmente el Acuerdo de París sobre el cambio climático. Ciertamente no es el único acuerdo o asociación internacional que la Administración saliente abandonó, debilitó o ignoró. Durante cuatro caóticos años, la Administración actual socavó las negociaciones internacionales sobre el clima en curso, ignoró el compromiso de Estados Unidos bajo la Agenda 2030 de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, y puso en duda alianzas de larga data, como la OTAN. No es de extrañar que la imagen de Estados Unidos, como un activo y un componente del llamado poder blando, esté en su punto más bajo.

Pero el presidente Donald Trump no logró destruir por completo el compromiso de Estados Unidos con el Acuerdo de París: en 2017, más de 300 ciudades estadounidenses se comprometieron a defender el pacto climático a nivel local. De manera similar, muchas ciudades se han involucrado en una variedad de esfuerzos que han ayudado a preservar, o construir de nuevo, relaciones transnacionales que la Casa Blanca parecía decidida a destruir. Si bien la Administración atacó a la ONU en casi todo momento, la ciudad de Nueva York ha impulsado el movimiento de revisión local voluntaria de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y la ciudad de Los Ángeles construyó relaciones nuevas y más sólidas con México, el segundo socio comercial más grande de Estados Unidos, incluso mientras la Casa Blanca vilipendiaba al país y a su gente. Las llamadas “jurisdicciones anarquistas” resultaron capaces de conducir una política exterior coherente y madura.

Sí, es difícil de creer, pero en el escenario mundial todo podría haber sido peor si no hubiera sido por las ciudades y los alcaldes estadounidenses. Y ahora depende de los funcionarios de política exterior de Biden decidir cómo involucrar a los líderes y las redes locales que han ayudado a contener la desconexión global y la imprudencia de Estados Unidos durante cuatro años. Hay razones para ser optimistas sobre su enfoque.

Para empezar, como varios participantes de Bloomberg CityLab han señalado, las ciudades estadounidenses han sido líderes internacionales en materia de cambio climático, sostenibilidad y equidad. El equipo de Biden parece comprender esto. El plan climático del presidente electo, por ejemplo, era más detallado que el de sus rivales sobre el papel que podrían desempeñar las ciudades en la diplomacia, incluso como voces destacadas en los primeros intentos de restablecer el liderazgo climático de Estados Unidos.

Es más, los asesores de política exterior de Biden parecen haber internalizado una lección importante de las elecciones de 2016: los beneficios del compromiso global deben ser compartidos y comprensibles. Los diplomáticos practican su oficio, casi por definición, en el extranjero, y los funcionarios del Departamento de Estado han confundido durante mucho tiempo la supuesta naturaleza no partidista de la política con una exención de tener que explicar los beneficios de la diplomacia. Pero a raíz de los cierres y las protestas por la justicia racial de 2020 –lo que la alcaldesa de Oakland, Libby Schaaf, llamó la pandemia dual de racismo y covid-19–, el compromiso global requerirá más que nunca legitimidad nacional.

Con estas dos ideas clave en mente –que las ciudades ya son activas en el escenario global y que la política exterior debe tener vínculos más fuertes con las audiencias nacionales–, hay al menos cuatro pasos iniciales que la nueva Administración puede tomar para aprovechar el trabajo que los alcaldes están haciendo en asuntos globales y apuntalar la política exterior de Estados Unidos con una mayor legitimidad interna.

Primero, el aparato de política exterior entrante debe decidir en qué temas de política involucrará a las redes de las ciudades. Sobre el cambio climático, por ejemplo, la Administración Biden puede establecer relaciones con C40 Cities Network y Urban Sustainability Directors Network; para mejorar la respuesta al covid-19, debe comprometerse con el trabajo de Metropolis y Cities for Health; sobre democracia y derechos, United Cities and Local Governments y tal vez Global Parliament of Mayors son socios clave.

En segundo lugar, los líderes de las ciudades deben participar en los procesos de políticas sobre cuestiones que afectan directamente a los espacios urbanos y donde la experiencia urbana es útil. Y lo mismo puede decirse de las voces de las zonas rurales sobre temas relevantes. Hay precedentes para esto. En 2015, más de dos docenas de alcaldes estadounidenses viajaron a Francia en apoyo a las negociaciones del Acuerdo de París. En 2016, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE.UU., en colaboración con el Departamento de Estado, desarrolló un amplio esfuerzo de participación antes y durante Habitat III. Se informó a los principales interesados nacionales sobre las negociaciones en Naciones Unidas y sus aportaciones se integraron, cuando fue posible, en las posiciones de negociación. Incorporar a los líderes de las ciudades en dichos procesos puede ayudar a generar legitimidad para los acuerdos en el país, al tiempo que mejora la calidad de las posiciones políticas a favor de las cuales Estados Unidos está negociando.

En tercer lugar, los funcionarios del Departamento de Estado deben mejorar su capacidad para explicar los problemas globales en términos locales, frecuentemente urbanos. Esto requerirá experiencia y creatividad. En 2015, el entonces secretario de Estado, John Kerry, pronunció un discurso en Norfolk, Virginia, hogar de una de las bases navales más grandes de Estados Unidos, en el que dejó claro que el cambio climático es un problema de seguridad. Los altos funcionarios de la Administración deberían desplegar esfuerzos similares, destacando la intersección entre la urbanización y el cambio climático, la desigualdad y la ciberseguridad.

Pero los discursos no son suficiente. A principios de la Guerra Fría, los efectos de los posibles ataques nucleares en Estados Unidos a menudo se explicaban a través de gráficos que detallaban los efectos en las ciudades estadounidenses. Esto no era una mera propagación del miedo: los gráficos ayudaban a explicar lo inimaginable en términos que la gente entendía. Los expertos en política exterior deben aprender de los equipos de comunicación en los ayuntamientos de todo el país con respecto a los medios que mejor facilitan el diálogo y el intercambio de ideas.

En cuarto y último lugar, la Administración puede proporcionar claridad y apoyo a las ciudades con respecto a la geopolítica cambiante. No todos los temas de política de las grandes potencias requieren la atención de las ciudades, pero incluso aquellos que siguen siendo el dominio exclusivo de la diplomacia internacional crean efectos concomitantes en las ciudades estadounidenses.

Tomemos, por ejemplo, la forma en que los ayuntamientos entraron directamente en la cada vez más tensa relación entre Estados Unidos y China en octubre de 2019, cuando, como un acto recíproco a los cambios de política china, la Administración Trump modificó las regulaciones para el contacto entre funcionarios diplomáticos chinos y los gobiernos municipales de EE.UU. La nueva política requería que los funcionarios chinos informaran al Departamento de Estado antes de cualquier reunión con funcionarios del gobierno local, alterando fundamentalmente las relaciones que los funcionarios locales, en particular los encargados del desarrollo comercial, habían pasado años, si no décadas, construyendo. Si bien una carta del Departamento de Estado a la Conferencia de Alcaldes de EE.UU. decía que la nueva política no requería que los funcionarios locales en EE.UU. buscaran la aprobación federal antes de reunirse con los diplomáticos chinos, había confusión a nivel local con respecto a las nuevas regulaciones. ¿Las conversaciones de Whatsapp o los correos electrónicos constituyen reuniones? ¿Qué pasa con las reuniones formales en los consulados chinos? ¿Son los funcionarios de la ciudad responsables de verificar que las reuniones hayan sido autorizadas?

En una era de geopolítica tumultuosa, habrá más cambios de política de este tipo en el futuro, y las ciudades pueden estar mejor informadas y respaldadas para enfrentar los cambios venideros. La geopolítica ha regresado al ayuntamiento sin duda, y continuará haciéndolo.

Los simples hechos de la urbanización –la rápida expansión de la cobertura del suelo y el crecimiento de la población; los efectos climáticos y económicos– no significan por definición que los responsables de la formulación de políticas adaptarán sus prácticas. Las megatendencias no alteran la política por sí mismas. Tal cambio requiere instituciones, defensores y reformadores. La creación de una Oficina de Diplomacia Subnacional en el Departamento de Estado, ahora bajo consideración como parte de la Ley de Autorización de Defensa Nacional en el Senado, resolvería parte del desafío institucional al nombrar un líder diplomático para asuntos urbanos. Las burocracias son importantes, incluso cuando se trata de procesos aparentemente tan dinámicos y poderosos como los de la urbanización. Pero los cuatro pasos anteriores requieren algo más: que los expertos en política exterior se reúnan con los líderes de las ciudades para reconocer que la relación entre la política interior y exterior debe sufrir un cambio dramático.

Ian Klaus es miembro sénior del Consejo de Asuntos Globales de Chicago. Es coautor de Summary for Urban Policymakers: What the IPCC Special Report on Global Warming of 1.5°C Means for Cities. (Resumen para formuladores de política globales: Lo que significa para las ciudades el Informe especial del IPCC sobre el calentamiento global de 1,5°C). Anteriormente, fue alto asesor de ciudades globales en el Departamento de Estado de EE.UU.

