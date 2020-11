Ciencia.-Sedimentos de un antiguo lago enterrados bajo el hielo en Groenlandia

10/11/2020 Utilizando instrumentos geofísicos, los científicos han trazado un mapa de una enorme cuenca lacustre antigua bajo el hielo en Groenlandia. El área aparece delimitada en rojo. Y en azul corrientes tributarias. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA PAXMAN ET AL., EPSL, 2020



MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



Sedimentos de un enorme lecho de un lago antiguo sellado a una milla bajo el hielo se han revelado en el noroeste de Groenlandia, primer descubrimiento de tal característica en todo el mundo.



Al parecer, se formó en un momento en que el área estaba libre de hielo pero ahora está completamente congelada. El lecho del lago puede tener cientos de miles o millones de años y contener rastros fósiles y químicos únicos de climas y vidas pasadas.



Los científicos consideran que estos datos son vitales para comprender lo que puede hacer la capa de hielo de Groenlandia en los próximos años a medida que el clima se calienta y, por lo tanto, el sitio es un objetivo tentador para la perforación. Un artículo que describe el descubrimiento está en prensa en la revista Earth and Planetary Science Letters.



"Este podría ser un depósito importante de información, en un paisaje que en este momento está totalmente oculto e inaccesible", dijo en un comunicado Guy Paxman, investigador postdoctoral en el Observatorio Terrestre Lamont-Doherty de la Universidad de Columbia y autor principal del informe.



"Estamos trabajando para intentar comprender cómo se ha comportado la capa de hielo de Groenlandia en el pasado. Es importante si queremos comprender cómo se comportará en las próximas décadas". La capa de hielo, que se ha estado derritiendo a un ritmo acelerado en los últimos años, contiene suficiente agua para elevar el nivel global del mar en unos 8 metros.



Los investigadores trazaron un mapa del lecho del lago analizando datos de instrumentos geofísicos en el aire que pueden leer señales que penetran en el hielo y proporcionar imágenes de las estructuras geológicas debajo. La mayoría de los datos provienen de aviones que vuelan a baja altitud sobre la capa de hielo como parte de la Operación IceBridge de la NASA.



El equipo dice que la cuenca una vez albergó un lago que cubría unos 7.100 kilómetros cuadrados aproximadamente el tamaño de los estados de Delaware y Rhode Island de EE.UU. combinados. Los sedimentos en la cuenca, que tienen una forma vaga como una cuchilla para cortar carne, parecen tener un espesor de hasta 1,2 kilómetros.



Las imágenes geofísicas muestran una red de al menos 18 lechos de arroyos aparentes tallados en el lecho rocoso contiguo en una escarpa inclinada hacia el norte que debe haber alimentado el lago. Las imágenes también muestran al menos una corriente de salida aparente hacia el sur. Los investigadores calculan que la profundidad del agua en el antiguo lago osciló entre 50 y 250 metros.



En los últimos años, los científicos han encontrado lagos subglaciales existentes tanto en Groenlandia como en la Antártida, que contienen agua líquida intercalada en el hielo o entre el lecho rocoso y el hielo. Esta es la primera vez que alguien ha visto un lecho de un lago fósil, aparentemente formado cuando no había hielo, y luego quedó cubierto y congelado en su lugar. No hay evidencia de que la cuenca de Groenlandia contenga agua líquida en la actualidad.