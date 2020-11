China detecta un contagio local en Shanghái y otros 21 "importados"

Un hombre camina por la calle bajo una pantalla gigante que muestra los datos de la bolsa de valores y divisas en Shanghai, China. EFE/EPA/ALEX PLAVEVSKI

Pekín, 10 nov (EFE).- La Comisión Nacional de Sanidad de China informó hoy de que el país asiático diagnosticó 22 nuevos casos del covid-19 este lunes, de los que 21 son "importados" desde otros países y uno un contagio local detectado en la ciudad oriental de Shanghái.

Se trata de la segunda jornada consecutiva en la que las autoridades chinas dan constancia de contagios locales del coronavirus SARS-CoV-2 en zonas en las que no se habían registrado rebrotes en los últimos tiempos, ya que en Tianjin (noreste) la aparición de un caso confirmado y uno asintomático han obligado a efectuar pruebas a unas 77.000 personas.

Ambos contagios en esa ciudad están relacionados con una cadena de frío en la que se detectaron virus vivos en alimentos importados, según el Gobierno local, que ha decretado el estado de alarma reservado para tiempos de guerra -ya empleado en otras ciudades en China durante la pandemia- para hacer frente a la situación.

En el caso de Shanghái, que se detectó a última hora del lunes, se trata de un trabajador del aeropuerto internacional de Pudong, el principal de la capital económica china, que no tuvo contacto con productos congelados ni refrigerados y tampoco con una feria comercial internacional que se lleva a cabo estos días en la ciudad.

La ciudad -uno de los principales puertos de entrada a China, como demuestran los casi 900 casos "importados" detectados allí- ha efectuado más de 8.700 pruebas tras ese caso, y todas han dado negativo.

Los casos procedentes de otros países registrados este lunes se detectaron en Cantón (sureste, 4), Shanghái (este, 4), Fujian (sureste, 3), Sichuan (centro, 3), Pekín (noreste, 2), Tianjin (noreste, 1), Zhejiang (este, 1), Shaanxi (norte, 1).

Con la suma de los 25 asintomáticos anunciados hoy a nivel nacional (24 de ellos, casos procedentes de fuera de las fronteras chinas), el total de personas en esa circunstancia bajo observación queda en 786, de los que 486 son "importados". China no añade contagios al balance oficial de casos si no presentan síntomas.

Asimismo, las autoridades sanitarias detallaron que, hasta la pasada medianoche local (16.00 hora GMT del lunes), se dio de alta a 20 pacientes tras superar con éxito la covid-19.

De este modo, el número total de infectados activos y con síntomas en la China continental quedó en 426, de los cuales 6 se encuentran en estado grave.

La Comisión Nacional de Sanidad no anunció nuevos fallecimientos por la covid-19, por lo que la cifra se mantuvo en 4.634, inamovible desde mediados de mayo.

Desde el inicio de la pandemia se han diagnosticado oficialmente 86.267 personas infectadas en China, de las que 81.207 han logrado sanar.

Hasta la fecha se ha realizado seguimiento médico a 870.889 contactos cercanos con infectados, de los cuales 17.465 continúan en observación.