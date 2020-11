Cenas y compras virtuales, los consejos de Nueva York para las fiestas

Las autoridades también animan a salir a las calles a cantar villancicos -manteniendo una distancia de seguridad mayor de la habitual-, a disfrutar de la nieve y a sorprender a amigos y vecinos con cartas o dejándoles dulces a la puerta. EFE/Jason Szenes/Archivo

Nueva York, 10 nov (EFE).- Cenas virtuales, compras por internet o villancicos en las calles son algunas de las recomendaciones que la ciudad de Nueva York hace a sus residentes para que el inminente periodo festivo no dispare la transmisión del coronavirus.

Los consejos, reunidos por el Ayuntamiento en una breve guía de cara a festividades como Acción de Gracias, Januká y Navidad, defienden la necesidad de celebrar estas ocasiones, pero de hacerlo de la forma más segura posible.

"El mejor regalo que podemos hacer a quienes queremos es mantenerlos a salvo", subrayó este martes el alcalde, Bill de Blasio, en una conferencia de prensa.

La guía municipal urge a los neoyorquinos a no viajar, a celebrar únicamente con los residentes en un mismo hogar y a no reunirse en grupo, al tiempo que propone alternativas seguras como la celebración de cenas festivas a través de videoconferencia, pasear por las calles para disfrutar de las decoraciones o comprar regalos a través de internet.

Las autoridades también animan a salir a las calles a cantar villancicos -manteniendo una distancia de seguridad mayor de la habitual-, a disfrutar de la nieve y a sorprender a amigos y vecinos con cartas o dejándoles dulces a la puerta.

Nueva York avisa también del riesgo que plantean las ceremonias religiosas habituales en estas fechas y pide que los servicios se hagan por internet o en exteriores y que no se compartan objetos durante la liturgia.

Aunque desaconseja las reuniones, el Ayuntamiento ofrece algunas recomendaciones para quienes aún así decidan festejar en grupos, insistiendo en la importancia de que las personas de riesgo no participen, que la gente se haga pruebas del coronavirus, que se opte por el aire libre y que se mantenga la distancia de seguridad.

En su conferencia de prensa, De Blasio pidió a los neoyorquinos que hagan un sacrificio en estas fiestas con la perspectiva de que para el próximo año ya podrán celebrarse con cierta normalidad.

El alcalde insistió en que el reciente aumento de los casos en la ciudad es muy preocupante y un aviso de una posible "segunda ola" de la enfermedad en la Gran Manzana, que fue uno de los lugares más golpeados en todo el mundo durante la primera.

Según las últimas cifras, la media de pruebas positivas durante los últimos siete días ha subido al 2,31 % tras situarse durante bastante tiempo en torno al 1 % y de media se están registrando 795 nuevos casos diarios, una cifra que no se veía desde el mes de mayo.

Estados Unidos alcanzó ayer la cifra de 10.036.282 casos confirmados del coronavirus SARS-CoV-2 y la de 238.053 fallecidos por la enfermedad de la covid-19, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.