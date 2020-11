Casa Real.- El PP dice, ante las informaciones sobre el Rey emérito, que si los hechos se confirman tendrá que "rendir cuentas"

03/11/2020 El portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, interviene durante una sesión de control al Gobierno en el Senado, en Madrid (España), a 3 de noviembre de 2020. Durante el pleno de hoy, el Ejecutivo ha respondido a cuestiones relacionadas, entre otros temas, con el número de peticiones tramitadas del ingreso mínimo vital, las políticas de empleo en los sectores más afectados por la crisis del COVID-19, o la compra de material sanitario para la segunda ola de la pandemia. POLITICA POOL. Emilia de Frutos. La Vanguardia



Javier Maroto critica que haya "algunos partidos" que usen el "ataque" a Juan Carlos I para "intentar demoler" la monarquía



El portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, ha asegurado este martes en relación a la fortuna oculta del Rey emérito que hasta ahora solo conocen "informaciones periodísticas", pero ha admitido que si esos hechos "se confirman" y se trata de "conductas que no se ajustan a la legalidad", tendrá que "rendir cuentas". Eso sí, ha criticado que "algunos partidos" estén usando el "ataque" a Juan Carlos I para "intentar demoler" el actual sistema de monarquía parlamentaria.



"Son informaciones periodísticas y no soy quien para valorarlas", ha manifestado Maroto al ser preguntado si el PP da validez a esas informaciones que se están publicando, como la difundida este martes por 'El Confidencial' acerca de que el Rey emérito ocultó 7,9 millones de euros en Suiza hasta agosto de 2018. El pasado viernes, la Sexta informaba además de que Don Juan Carlos tiene casi 10 millones de euros en una cuenta activa en la isla de Jersey y que habría intentado mover recientemente dinero de esa cuenta en este paraíso fiscal.



Precisamente el día 6 de noviembre la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, reveló la existencia de una tercera investigación relativa al Rey emérito que se encuentra en estado "muy embrionario" y de la que se ocupará, al igual que las dos anteriores, la Fiscalía del Tribunal Supremo con la colaboración del fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón.



DICE QUE LOS PARTIDOS DEBEN RESPETAR LAS DECISIONES JUDICIALES



Maroto ha señalado que Juan Carlos I tendrá que rendir cuentas si se confirman esas presuntas irregularidades, como se haría con "todo el mundo". "Es decir, si hay hechos que se confirman, que las conductas no se ajustan a la legalidad, sea quien sea esa persona, tiene que rendir cuentas", ha manifestado en una entrevista en TV3, que ha recogido Europa Press.



Eso sí, el portavoz del PP en el Senado ha criticado que haya formaciones que estén utilizando estas informaciones para "intentar demoler" la monarquía parlamentaria. A su entender, es "legítimo ser republicano" como es "legítimo ser monárquico", pero no lo es "utilizar el ataque al Rey emérito para intentar con ese ataque demoler un sistema" que ha tenido "más aciertos que errores" y ha generado "un extraordinario balance" para el conjunto del país.



"Mi partido defiende la monarquía parlamentaria y al Rey Felipe VI, más allá de la institución y del actual jefe del Estado. Para todo lo demás, la Justicia tiene su canal y los partidos debemos respetar la sentencia", ha manifestado, para añadir que todos los partidos deben acatar y respetar las decisiones judiciales en este y en cualquier caso.



CAREO ESTE VIERNES ENTRE FERNÁNDEZ DÍAZ Y FRANCISCO MARTÍNEZ



Por otra parte, Maroto ha desvinculado al actual PP que dirige Pablo Casado del llamado 'caso Kitchen', después de que este próximo viernes se vaya a producir un careo entre el ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz y el que fuera su 'número dos' Francisco Martínez para aclarar el papel que ambos jugaron en la operación parapolicial sufragada con fondos reservados para conseguir documentación comprometedora para el PP y que tenía en su poder el extesorero del partido Luis Bárcenas.



Al ser preguntado si el PP se plantea tomar alguna medida, dado que Fernández Díaz sigue siendo militante del partido, Maroto ha asegurado que "sigue siendo militante cualquier persona a la que no se le ha abierto juicio oral, que es lo que dicen los Estatutos de PP".



A renglón seguido, el portavoz del PP en el Senado ha subrayado que el PP afrontó unas primarias internas hace dos años y allí Pablo Casado dejó clara su posición contra la corrupción, prometiendo "tolerancia cero" y que "el que la hace la paga". "No lo podemos decir más claro y eso se aplica absolutamente a todo el mundo", ha manifestado en la misma entrevista en TV3.



El dirigente del PP ha subrayado que ésa debe ser una posición común a todos los partidos ante las preguntas irregularidades, actuando contra "quien es corrupto, sea quien sea", sin "jugar al 'y tú más'".



En cualquier caso, ha avisado de que "no valen los juicios sumarísimos de telediario" y ha añadido que en este caso que afecta a Fernández Díaz "hay que esperar por tanto". A su entender, "una noticia en un telediario no se debe cargar la reputación y la carrera personal y política de una persona", ya que, "juzgar sin pruebas es absolutamente contraproducente".



En este punto, ha señalado que hay cargos de su partido que han sufrido esas "penas de telediario" y han "quedado excluidas de la vida social" cuando después esas acusaciones quedaron en "agua de borrajas". "No había ningún caso pero nadie les pide perdón, nadie se arrepiente y nadie se acuerda de ellos. Por tanto, también apelamos a ese equilibrio que creemos que es fundamental", ha manifestado.