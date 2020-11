Bolivia.- Almeida ve "surrealista" que el Gobierno "venda que lo que hace Iglesias en Bolivia es al margen del Gobierno"

09/11/2020 El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, a su llegada a la celebración de la misa en honor a Santa María la Real de la Almudena en la catedral homónima, en Madrid, (España), a 9 de noviembre de 2020. Finalizada la Eucaristía, habrá un acto en la puerta principal del templo con la Virgen de la Almudena, ya que este año no podrá salir en procesión. Asimismo debido a la crisis del Covid-19, tampoco se ha podido celebrar en la Plaza Mayor por las restricciones de aforo. POLITICA Ricardo Rubio - Europa Press



MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



El portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha calificado este martes de "surrealista" que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "venda que lo que hace el vicepresidente Iglesias en Bolivia es al margen del Gobierno".



"El problema es que, de verdad, no pueden decir que lo que hace Pablo Iglesias es al margen del Gobierno. Es surrealista que vendan que un vicepresidente vaya a Bolivia, firme un documento grotesco, opacando un tanto al Rey, y dicen que no tiene nada que ver con el Gobierno", ha lanzado ante la prensa durante su visita a Aviación Española con motivo de las obras del parking disuasorio.



En el viaje, que tuvo lugar el pasado fin de semana, el Rey estuvo acompañado por Iglesias y por la ministra de Exteriores, Arancha González Laya y durante el transcurso, el vicepresidente segundo mantuvo un encuentro con los candidatos a las elecciones presidenciales de Ecuador y Perú y firmó la 'Declaración de la Paz', en la que sitúan al "golpismo de la ultraderecha" como la principal amenaza de la democracia y la paz social. El documento está firmado también por el propio Arce y el presidente en Argentina, Alberto Fernández, así como los expresidentes Evo Morales (Bolivia), Rafael Correa (Ecuador), Dilma Rousseff (Brasil), Alexis Tsipras (Grecia) y el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.



Martínez-Almeida considera que los españoles merecen "más rigor, más respeto", y que "les dirán en un momento basta". Ha recordado que hace 5 años Pedro Sánchez "dijo que si tenía a Iglesias en el Gobierno no podría dormir, que iba a tipificar como delito la convocatoria de referéndum".



"Un año después sabemos que no tiene ningún problema en gobernar con Iglesias, y que ahora se trata de rebajar la pena del delito de sedición para lograr lo antes posible que los que dieron el golpe contra la democracia salgan lo antes posible", ha concluido.