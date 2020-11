Bienve Marañón y Pablo Gállego, máximos goleadores españoles del mundo

Los jugadores Pablo Gallego (d), y Nahum Peralta (i),del FC Managua celebran una anotación,durante un partido. EFE/Jorge Torres/Archivo

Madrid, 10 nov (EFE).- Alejados de los focos mediáticos que apuntan hacia las grandes ligas, Bienvenido Marañón y Pablo Gállego acumulan goles este curso en la Philippines Football League y en la Liga Primera de Nicaragua, torneos en los que se han destapado como los españoles que más tantos han celebrado en el mundo.

Si en España Mikel Oyarzabal, con seis aciertos, y Paco Alcácer, con cinco, son los que más dianas han conseguido, por encima de ellos otros jugadores no tan conocidos no dejan de aumentar su renta anotadora casi cada jornada de liga. De hecho, los únicos que han superado a los jugadores de la Real Sociedad y del Villarreal, son Marañón y Gallego, que esta temporada acumulan siete tantos en sus ligas.

BIENVENIDO MARAÑÓN, EL "KILLER" DE FILIPINAS

En las filas del United City de Filipinas, anteriormente denominado Ceres-Negros, Bienvenido Marañón es un ídolo en el país asiático. Formado en las categorías inferiores del Betis, tras pasar por el Rayo Sanluqueño, el Cádiz, el Villarrubia o el Móstoles, en 2015 decidió cambiar de aires y ya acumula un lustro en Filipinas.

Allí, en el mes de marzo antes del parón generado por el coronavirus, consiguió convertirse en el máximo goleador histórico de la AFC Cup (equivalente a la Liga Europa pero asiática) después de marcar su tanto número 35 en la competición.

Y este curso Bienve ha empezado con fuerza en la Liga filipina. Entre el 28 de octubre y el 9 noviembre, hizo un triplete al Mendiola FC 1991, otro al Stallion y añadió otro tanto al Maharlika. Sus siete goles en apenas cinco encuentros, le encumbran como el jugador español más efectivo de todos los que juegan en una Liga de Primera División a lo largo del planeta, incluida la española.

Por ránking, juega en uno de los clubes más potentes del sudeste asiático. Lo ha conseguido gracias a sus resultados en la AFC Cup. Desde que Bienve llegó a Filipinas, el Ceres-Negros alcanzó las semifinales del sudeste asiático en 2017 y 2019 y la final en 2018. En las dos últimas temporadas, ha sido el máximo goleador de la competición.

Con 34 años y con apellido de gran goleador (Rafael Marañón, máximo anotador de la historia del Espanyol), Bienve aún tiene cuerda para rato, podría jugar con la selección filipina en un futuro y espera mantener una racha goleadora que ahora mismo le permite ser el mejor anotador español del curso junto a Pablo Gállego.

PABLO GÁLLEGO, ICONO DE NICARAGUA

Políglota y docente, nacido en Huesca, Gállego es el único que sigue el ritmo de Marañón. El centrocampista español es el clásico ejemplo del futbolista que se busca los garbanzos fuera de su país. Hasta llegar al Managua, su actual club, pasó por Grecia (AEL Larissa), Albania (Kastrioti), vivió una primera etapa en el Real Esteli de Nicaragua y jugó en equipos españoles como el Lealtad, el Cacereño, el Sariñena, el Almudévar o el Teruel.

Desde el cuadro aragonés dio el salto al Managua la temporada pasada, en la que firmó un primer curso impresionante para convertirse en uno de los mejores jugadores del país. Ese año, acaparó todos los focos del fútbol nicaragüense y ganó la Copa, la primera para su entidad.

Ahora, ha empezado con buen pie la campaña 2020/21. No ha bajado el nivel y ya suma 7 tantos en Liga a lo largo de 16 jornadas. Desde el 2 de agosto y hasta el 9 de noviembre, anotó ante el Junior, el Real Madriz, el Real Estelí e hizo dobletes frente al Juventus Managua y el ART Jalapa.

En apenas una temporada y media se ha convertido en un icono del fútbol nicaragüense. Es de los mejores e incluso en el país centroamericano se habla de una posible presencia futura en la selección. Mientras tanto, Gállego pelea con su equipo por clasificarse entre los seis primeros del torneo para acceder a los playoff por el título del apertura.

Tanto Gállego como Bienvenido Marañón son los ejemplos del trabajo del fútbol desconocido en Europa. Otros futbolistas como Jesús Jiménez en las filas del Gornik Zabrze de Polonia o Sergio Suárez en el Port MTI de Tailandia se acercan a sus cifras. Han marcado seis tantos, los mismos que Oyarzabal. Pero no llegan a los siete que acreditan Gállego y Bienve, los mejores goleadores españoles de todas las ligas del mundo.

LISTA DE GOLEADORES ESPAÑOLES EN LAS LIGAS DEL MUNDO

- Con 7 goles: Bienvenido Marañón (United City/Filipinas), Pablo Gallego (Managua/Nicaragua).

- Con 6 goles: Jesús Jiménez (Gornik Zabrze/Polonia), Sergio Suárez (Port MTI/Tailandia).

- Con 4 goles: Higinio Marín (Ludogorets/Bulgaria), Martín (Honka/Finlandia), Carlitos López (Panathinaikos/Grecia), Rufo Herráiz (Sandefjord/Noruega), Jesús Imaz (Jagiellonia/Polonia), Ivi López (Rakow/Polonia), Santi Cazorla (Al-Sadd/Catar), Andrés Iniesta (Vissel Kobe/Japón).

- Con 3 goles: Angeliño Tasende (Leipzig/Alemania), Sito Riera (AEL Limassol/Chipre), Connor Ruane (Inter Turku/Finlandia), Adrián Sardinero (OFI Creta/Grecia), Pedro Rodríguez (Roma/Italia), Víctor Moya "Chuca" (Wisla/Polonia), Borja Valle (Dinamo Bucarest/Rumanía), Unai Bilbao e Ian González (Nexaca/México)

- Con 2 goles: Abraham González (AEK Larnaca), Manuel Torres (AEL Limassol), Pablo Sarabia (París Saint-Germain/Francia), Pablo Fornals (West Ham/Inglaterra), Álvaro Morata (Juventus/Italia), Expósito (Slask/Polonia), Daniel Ramírez (Lech/Polonia), Jefté Betancor (Voluntari/Rumanía), David Mayoral (Hermannstadt/Rumanía), , Rufino Segovia (Selangor/Malasia), Daniel García "Toti"(Pathum United/Tailandia)

- Con 1 gol: Christian Manrique (Nicosia/Chipre), José Naranjo y Joan Trujols (AEK Larnaca/Chipre), José Antonio Delgado "Nono" (Slovan Bratislava/Eslovaquia), Ian Soler (Michalovce/Eslovaquia), Javi Hervás (Honka/Finlandia), Ander Herrera (París Saint-Germain/Francia), Cristian López y Javier Matilla (Aris/Grecia), Luis Fernández y Adrián Riera (Asteras Tripoli/Grecia), Rodrigo Moreno (Leeds United/Inglaterra), Oriol Romeu (Southampton/Inglaterra), Brahim Díaz (Milan/Italia), Alberto López y Carles Pérez (Lazio/Italia), Gabriel Izquier (Hibernians/Malta), Marcos Celorrio (Sandefjord/Noruega), Álex Grimaldo (Benfica/Portugal), Javi García (Boavista/Portugal), Mario González (Tondela/Portugal), Pedro Porro (Sporting/Portugal), Pablo González (Sigma Olomouc/República Checa), Juan Cámara (Dinamo Bucarest/Rumanía), Ion Gaztañaga (Viitorul Constanta/Rumanía), David Batanero (Mjallby/Suecia), Jordi Quintilla y Víctor Ruiz (St. Gallen/Suiza), David Humanes /Ararat/Armenia), Dani Nieto (Independiente del Valle/Ecuador), , Diego Diz (Samtredia/Georgia), Fernando Rodríguez (Johor/Malasia), David Rochela (Port MTI/Tailandia), Martin Bengoa (Moghreb Tetouan/Marruecos), Jorge Vidal (Juventus Managua/Nicaragua), José Manuel Jaquez (Cibao/República Dominicana)

+++ Quedan excluidos los goleadores de la MLS de Estados Unidos, que aún no ha finalizado la temporada 2020 cortada a causa del coronavirus y en la que Alejandro Pozuelo (Toronto) ha marcado 9 goles, Bojan Krkic (Montreal Impact) ha hecho 4, Álvaro Medrán (Chicago Fire) ha llegado a 2 y Andreu Fontàs (Sporting Kansas City) ha sumado 1.