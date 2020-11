Berizzo, optimista frente a Argentina, pero admite que les "tocará sufrir"

En la imagen el seleccionador de Paraguay, Eduardo Berizzo. EFE/ Nathalia Aguilar/Archivo

Asunción, 10 nov (EFE).- El seleccionador de Paraguay, Eduardo Berizzo, expresó este martes su optimismo ante el partido de eliminatorias del Mundial de Catar de este viernes frente a Argentina en Buenos Aires aunque admitió sus pupilos deberán prepararse para sufrir.

"Nos tocará sufrir en algún momento del partido", matizó el entrenador argentino quien, no obstante, destacó la fortaleza de sus dirigidos para defender y atacar cuando tienen el balón.

Berizzo, en rueda de prensa virtual junto al arquero Antony Silva, antepuso la jerarquía de Argentina, que jugará de local, a unas cualidades de la Albirroja que insistió en que han de ser potenciadas en ese partido de la tercera jornada de las eliminatorias sudamericanas.

"No desconocemos la calidad de nuestro adversario, pero también sabemos que somos un equipo muy dinámico, muy agresivo, de una gran ida y vuelta. Hay que imprimir al partido la velocidad a la que nos gusta jugar, hacer posesiones largas y profundas", dijo en la comparecencia virtual.

"Para enfrentar un partido como este necesitamos sentirnos dueños del balón, necesitamos jugar con el convencimiento de que lo que hacemos va a permitir ganar", acotó el argentino.

En ese sentido abundó en el esquema que planteará ante un equipo plagado de futbolistas de primer nivel.

"Lo primero es equiparar muy bien los unos con los unos, encontrar una respuesta defensiva a la calidad de sus atacantes y luego ir a imaginar lo táctico que sucede dentro de un partido", indicó.

El técnico no descartó que se den concomitancias entre el partido y el que ambas selecciones disputaron hace un año en la Copa América, en el que Argentina sufrió para lograr el empate (1-1), con gol de Lionel Messi.

"Pueden suceder cosas muy similares, fundamentalmente cómo achicamos espacios en defensa, cómo nos ayudamos por cercanía y luego cómo atacamos con velocidad y cercanía hacía adelante.Pueden suceder cosas similares a aquél partido, pero haciendo la salvedad de que ningún partido es igual a otros, los futbolistas son otros", dijo.

Berizzo también se refirió a las bajas de Paraguay, entre ellas la del arquero Roberto Fernández o el centrocampista Andrés Cubas, ambos lesionados.

"Somos uno equipo que la mayor de su fuerza es en el colectivo y así debemos seguir pensando", enfatizó.

El meta Silva, probable titular ante Argentina, también manifestó su optimismo ante el choque contra Argentina.

"Creo que tenemos las condiciones de hacer un gran partido, de enfrentarnos a jugadores de muy buen nivel y de ir a sacar un buen resultado. Tenemos la capacidad de enfrentarnos ante cualquier rival. Así que confiamos que podemos hacer un buen juego", dijo el portero del paraguayo Nacional.

La Albirroja, que no se clasifica a un Mundial desde la edición de Sudáfrica 2010, igualó 2-2 en Asunción con Perú en la primera jornada y en la siguiente venció a domicilio a Venezuela por 0-1.