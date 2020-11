Bélgica hará 100.000 pruebas de covid diarias con un sistema automatizado

Bruselas. EFE/EPA/STEPHANIE LECOCQ

Bruselas, 10 nov (EFE).- Bélgica podrá hacer 100.000 análisis diarios sobre coronavirus a partir de finales de noviembre o principios de diciembre, aseguró a Efe Laurent Gillet, científico del laboratorio de la Universidad de Lieja (Bélgica), institución que ha desarrollado los test automatizados para la detección de la covid.

Desde la primera ola de la pandemia, Gillet ha estado al mando del laboratorio de la Universidad de Lieja, que ha puesto en marcha un innovador método automatizado de detección del virus que permite realizar decenas de miles de pruebas al día.

Un método que va a ser idénticamente reproducido en otras siete universidades belgas, que cooperan de forma conjunta para tratar de contener el segundo repunte de la pandemia y que este martes presentará al rey Felipe de Bélgica, quien tiene previsto visitar el laboratorio de la Universidad de Lieja.

El resultado de la colaboración universitaria ha sido la creación de una "plataforma nacional" con el fin de "reducir la presión a la población", que afronta severas restricciones desde mediados de octubre como el cierre de comercios esenciales y el toque de queda a las 22.00 horas.

La suma de esfuerzos permitirá a Bélgica, un país descentralizado como España, hacer 100.000 test diarios entre finales de noviembre y principios de diciembre, según sus cálculos.

Realizar tal cantidad de pruebas será viable gracias a que este laboratorio ha logrado producir por sí mismo los reactivos y demás materiales necesarios para detectar el virus y, así, no depender de proveedores externos.

"Podemos abastecernos por nosotros mismos, por lo que no hay riesgo de quedarnos cortos de material en ninguna de las regiones", asegura el experto, quien añade que este sistema permite manejar "muchas más" muestras que la clásica PCR.

UN "AUTOTEST" CON SALIVA

Los científicos del centro han creado también una serie de aparatos que, tal y como apunta Gillet, pueden "inactivar" el virus y, por tanto, es posible manipular el contenido sin riesgo de contagiarse, así como "autotest" con muestras de saliva.

El responsable del proyecto admite que la muestra de saliva es "menos sensible" que una de raspado nasal para detectar el virus, pero reduce el tiempo entre el muestreo y el análisis y requiere de menos personal cualificado.

Estas máquinas ya están disponibles en las universidades que participan en la plataforma y, a finales de este mes, esperan estar listas para poner en marcha los análisis.

Al inicio de la pandemia, Bélgica tenía la capacidad de realizar 10.000 pruebas diarias y, a día de hoy, el laboratorio de Lieja puede afrontar por sí sola esa misma cifra.

Aunque Bélgica ya es el país que realiza un mayor número de pruebas por habitante --entre 30.000 y 40.000 test al día-- es, al mismo tiempo, el país que presenta una mayor tasa de contagio en Europa, con una incidencia acumulada sobre 100.000 personas en los últimos 14 días de 1.538 nuevos casos, según las autoridades sanitarias belgas, y la tasa de positividad del 25,5 %.

"Los test no son la única respuesta al virus, como tampoco lo es la vacuna", afirma el científico belga, que insiste en que los test "por sí solos no pondrán fin" a la crisis.

En este sentido, el científico belga celebra la llegada de la vacuna contra el virus, pero advierte que la lucha contra la pandemia "no termina aquí" y recuerda que aún falta "incrementar el número de test y los antivirales" para combatirla mejor.

El anuncio de la farmacéutica estadounidense Pfizer y la empresa alemana BionTech de que su vacuna es "eficaz en un 90 por ciento" contra el coronavirus es una "buena noticia", reconoce Gillet, pero no suficiente para aplacar la crisis.