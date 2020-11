Bardhi pide "cabeza fría" para que Macedonia llegue a su primera Eurocopa

El jugador del Levante, Enis Bardhi. EFE/Kai Försterling/Archivo

Valencia, 10 nov (EFE).- El futbolista macedonio del Levante, Enis Bardhi, explicó este martes que deben afrontar el partido ante Georgia que decidirá la clasificación para la próxima Eurocopa con la mayor tranquilidad posible y sin pensar en que selección hará historia si alcanza por primera vez una fase final de la primera competición europea de selecciones.

Bardhi jugará con Macedonia del Norte este jueves en el Dínamo-Arena de Tiflis el último partido de las eliminatorias para clasificarse para el máximo torneo continental en el que, según señaló, no deben dejarse llevar por las emociones.

“Puede que este partido sea uno de los más importante que he jugado con la selección en mi vida porque nos puede llevar a una Eurocopa, pero creo que no hay que afrontarlo con estrés ni con demasiadas emociones porque eso puede ser negativo”, dijo en una entrevista en el canal de televisión del Levante.

El jugador balcánico comentó que “todo el mundo sabe la importancia que tiene este partido" para ellos, ya que Macedonia podría clasificarse por primera vez para una Eurocopa.

“Es muy importante para mí personalmente y para todos los macedonios que están esperando este partido”, indicó el jugador del Levante, que además participará en los encuentros ante Estonia y Armenia de la Liga de las Naciones el 15 y el 18 de noviembre, respectivamente.