Arquero de Bolivia: Ecuador "no siente" la altura para partidos en La Paz

Los jugadores de Ecuador "no sienten" la altura de La Paz, afirmó este lunes el arquero de la selección boliviana Carlos Lampe, a días del partido por la tercera fecha de la clasificatoria sudamericana para el Mundial de Catar-2022.

"Va a ser un partido de tú a tú, ellos no sienten la altura, corren bastante, entonces el partido para vencerlo tenemos que ganar bien, correr. No hay secretos, ellos tienen jugadores muy rápidos que pueden marcar la diferencia", destacó Lampe, ex Boca Juniors y el chileno Huachipato.

El partido está pautado para el jueves en el estadio Hernando Siles de La Paz, a 3.600 metros de altitud, un ambiente nada desconocido para el plantel ecuatoriano que tiene como sede a su capital Quito, a 2.850 metros sobre el nivel del mar.

Desde el clasificatorio sudamericano para Francia-1998 que Bolivia no puede vencer a Ecuador en La Paz. Entonces le ganó 2-0, pero luego cosechó como local tres derrotas y dos empates en las competencias internacionales siguientes.

El equipo verde perdió sus dos partidos del actual premundial: una goleada 5-0 ante Brasil en Sao Paulo en la primera fecha y 2-1 en La Paz ante Argentina por la segunda.

Ecuador, en su debut, cayó 1-0 ante Argentina en Buenos Aires y se impuso 4-2 a Uruguay en su nuevo feudo, el estadio Rodrigo Paz en Quito.

Bolivia marcha en el último lugar de la tabla de posiciones del clasificatorio, que otorga cuatro cupos para Catar-2022 y al quinto la posibilidad de una repesca contra una selección de otro continente.

Ecuador, en cambio, marcha en quinta posición con tres unidades.

La selección boliviana se completó con las llegadas el fin de semana a La Paz del delantero Marcelo Martins Moreno (Cruzeiro, BRa) y del volante Alejandro Chumacero (Puebla, MEX).

