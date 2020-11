Apple presenta chips propios en lanzamiento de tres nuevos Macs

The Apple M1 chip is introduced during a virtual product launch on Nov. 10.

(Bloomberg) -- Apple Inc. inició el martes su transición hacia dejar de utilizar chips de Intel Corp. cuando dio a conocer las primeras computadoras Mac con un procesador principal diseñado internamente por el fabricante del iPhone.

El gigante tecnológico de Cupertino, California, anunció un nuevo MacBook Air, un MacBook Pro de 13 pulgadas y una Mac mini con nuevos procesadores Apple M1 en su evento virtual “One More Thing”.

La compañía dijo que el nuevo componente proporcionará una eficiencia energética mucho mayor para una mayor duración de la batería en las computadoras portátiles, gráficos y aplicaciones de mayor velocidad, un procesamiento más rápido para las tareas de aprendizaje automático y una mayor seguridad. Apple dijo que la batería del nuevo MacBook Air durará hasta 18 horas, mientras que la del MacBook Pro durará hasta 20 horas.

La Mac mini comienza en US$699, una disminución en el precio de US$100. Los precios iniciales de la MacBook Air y la MacBook Pro se mantienen iguales, a US$999 y US$1.299, respectivamente.

El sistema en el chip M1 tiene una unidad de procesamiento central de 8 núcleos, que combina cuatro núcleos de alta potencia y cuatro de alta eficiencia, dijo Apple durante el evento. El chip también tendrá una unidad de procesamiento de gráficos de 8 núcleos, que potencia los videojuegos y otras aplicaciones con muchos gráficos. La compañía dijo que es el chip de más alto rendimiento que ha fabricado hasta la fecha.

El lanzamiento muestra la confianza de Apple en sus procesadores personalizados, así como las dudas sobre el mapa de ruta de los chips para computadoras de Intel. Apple ha estado desarrollando sus propios procesadores desde 2010, comenzando con el iPad y luego el iPhone. El evento del martes significa que la compañía ahora usa chips personalizados en cada producto importante que vende.

Apple dijo en junio que el proceso de cambio total de Intel tomará dos años. Al anunciar la transición, Apple dijo que la medida proporcionaría una arquitectura común en todos sus dispositivos. Eso significa que los futuros iPhones, Macs, iPads y Apple Watches ejecutarán una variación del mismo chip. Eso permitirá que los dispositivos funcionen mejor juntos y que las aplicaciones de iPhone se ejecuten en computadoras Mac por primera vez.

Apple tiene menos de 10% del mercado de computadoras personales, por lo que el impacto directo en las ventas de Intel puede ser limitado. Pero el cambio destaca una crisis que envuelve al mayor fabricante de chips del mundo. Ha retrasado un nuevo proceso de fabricación, dando a sus rivales la oportunidad de alcanzarlo.

