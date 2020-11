Aplazado el escrutinio general en Puerto Rico al aparecer 174 cajas con votos

Delgado Altieri matizó que entre el miércoles y jueves la conferencia legislativa de la formación determinará en una votación quiénes serán las personas convocadas a presidir la Cámara de Representantes y el Senado. EFE/Thais Llorca/Archivo

San Juan, 10 nov (EFE).- El escrutinio general de las elecciones en Puerto Rico, que iba a comenzar este martes, fue aplazado al aparecer 174 cajas con votos adicionales que se deberán contabilizar, confirmó el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Francisco Rosado.

El gobernador electo de Puerto Rico y candidato del Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Pierluisi, dijo en conferencia de prensa que a pesar de este hallazgo de cajas electorales el proceso de su nombramiento es irreversible, entre otras cosas porque las cajas contienen votos distintos a su cargo de jefe del Ejecutivo.

"Es imposible un cambio a nivel de resultados", destacó Pierluisi en conferencia de prensa junto al alcalde de Bayamón y presidente del Comité de Transición, Ramón Luis Rivera, con quien anunció a los designados miembros del Comité de Transición del Gobierno entrante.

Insistió en que, a pesar de que pueda continuar el proceso de recuento, la transición no puede interrumpirse.

TOLERANCIA CERO CON LA CORRUPCIÓN

Además, dijo que tendrá tolerancia cero con la corrupción y respetará las investigaciones en marcha a funcionarios públicos por posibles irregularidades.

Respecto a futuros nombramientos, aseguró que el equipo de transición no tiene nada que ver con los futuros jefes de agencia, que el retorno a las aulas tiene que darse de alguna manera en medio de la pandemia y que espera tener una relación fluida con las autoridades federales y el próximo presidente estadounidense, Joe Biden.

El presidente de la CEE confirmó hoy que desconoce cuántos votos hay en las 174 cajas encontradas y sin contabilizar.

Rosado no se atrevió a precisar si el contenido de esas cajas podría modificar el resultado de los comicios y se limitó a señalar que se trata de "muchos votos".

Sin embargo, en el caso de contiendas muy disputadas, como las que se dan en ciertas alcaldías, indicó que la situación sí podría tener repercusión.

Los 174 cajas serán llevadas a la CEE, donde se debe realizar un inventario previo al comienzo del escrutinio general -en el que se cotejan actas con papeletas y se examinan reclamaciones-, que se espera comience mañana.

DESORGANIZACIÓN CON CAJAS

Rosado resaltó que se trata de cajas en una situación desorganizada que al parecer nadie vio, y mostró su descontento con la gestión que ha hecho de las cajas la Junta Administrativa de Voto Ausente y de Voto Adelantado (JAVA).

El comisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD), Nicolás Gautier, dijo sobre la sorpresiva aparición de las cajas que se reprodujeron como las criaturas de la película "Gremlins".

"Ayer pasamos un mal rato todos los comisionados porque estos maletines parecen que son 'gremlins'; se reproducen por combustión espontánea", destacó.

El hallazgo de las cajas retrasa, en principio a mañana, el escrutinio general de la CEE, ya que el departamento de Operaciones Electorales deberá verificar y organizar los maletines con votos aún no contados.

Cuatro de los cinco comisionados electorales de los partidos políticos pusieron en duda las cifras preliminares provistas por la CEE, particularmente porque no hubo controles internos o un inventario adecuado para contar el voto ausente y el voto adelantado.

El presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Carlos Delgado Altieri, no descartó que la controversia por el recuento y la divulgación de resultados termine en los tribunales.

"Si no nos es satisfactoria, pues esto podría terminar en los tribunales", expresó Delgado Altieri concluida una reunión de la Junta de Gobierno del PPD.

Tras la reunión de la Junta de Gobierno del PPD fue anunciado que se escogerá el liderato de su delegación en el Legislativo -en el que se impuso esa formación- esta semana y que el cuatrienio próximo no harán alianzas con el PNP sino solo con los partidos minoritarios.

Delgado Altieri matizó que entre el miércoles y jueves la conferencia legislativa de la formación determinará en una votación quiénes serán las personas convocadas a presidir la Cámara de Representantes y el Senado.

Queda invalidada la votación realizada el viernes pasado por 15 integrantes de la proyectada mayoría popular en la Cámara Baja en la que el legislador Rafael Hernández resultara elegido como presidente del cuerpo legislativo a partir de enero.

Respecto al resultado de las elecciones, el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) fue el que más voto íntegro recuperó en comparación con las elecciones de 2016, mientras que el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) se colocó como la tercera fuerza política de la isla.

El voto íntegro, mediante el cual el elector se limita a hacer una cruz bajo la insignia de su partido favorito sin hacer ninguna otra marca por candidatos de otro partido, es la forma de votación que los partidos políticos fomentan tradicionalmente para asegurar la mayor cantidad de votos a todos sus candidatos.