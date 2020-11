Alessandro Lequio reacciona tras conocer que Ana Obregón despedirá el año con TVE

01/01/1970 ALESSANDRO LEQUIO, ANA OBREGÓN Y ALESS EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 10 (CHANCE)



Tras conocer la sorprendente noticia de que será Ana Obregón la que despida el año desde TVE, Alessandro Lequio le ha vuelto a mostrar todo su apoyo. Sin duda alguna ambos han formado un verdadero 'equipo' desde que perdieron a su hijo Áless y por ello en esta ocasión el colaborador de televisión ha mostrado públicamente su alegría tras conocer la noticia de que la actriz volverá a despedir el año desde la entidad pública.Siempre muy discreto con su relación con Ana y manteniéndose en un segundo plano desde el fallecimiento de su hijo, en esta ocasión Alessandro dejó claro que está totalmente de acuerdo con la decisión que ha tomado Ana en este nuevo proyecto profesional: "Todo lo que haga Ana me parece maravilloso".En todo momento al lado de la actriz para apoyarse mutuamente en este duro trance que están viviendo tras el fallecimiento de su hijo, Alessandro prefiere no convertirse en el intérprete de las palabras de Ana en redes sociales: "Es una magnífica noticia, creo que no hace falta un intérprete porque lo entendéis todo".A pesar del complciado momento que está viviendo, ha sido la propia Ana la encargada de comunicar la noticia a través de su cuenta de Instagram desde donde también ha aprovechado para volver a acordarse de su hijo. "Mi Áless, se que tú me darás las fuerzas que no tengo con tu ejemplo de lucha y tu amor. Este año las campanadas serán por ti "MI TODO". Este año las campanadas resonarán en la eternidad" terminaba el mensaje de Ana en redes sociales.