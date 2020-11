Afganistán.- El Gobierno afgano denuncia que 600 milicianos talibán han vuelto a combatir tras ser liberados

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



El Ministerio del Interior de Afganistán ha denunciado que cerca de 600 milicianos talibán han vuelto a combatir tras haber sido liberados por las autoridades afganas en virtud del canje de detenidos acordado con el movimiento integrista fundado por el mulá Mohamed Omar.



El Ministerio del Interior ha asegurado que muchos de los milicianos talibán liberados han muerto abatidos por las fuerzas de seguridad afganas y que, además, los talibán han aumentado sus ataques contra las fuerzas legales al Gobierno de Kabul por medio de un cambio de estrategia, según informa la cadena de televisión afgana Ariana.



El acuerdo de paz firmado por el Gobierno de Estados Unidos con los talibán afganos el 29 de febrero en Doha contemplaba el intercambio de 5.000 presos talibán a cambio de 1.000 miembros de las fuerzas de seguridad afganas capturados por los insurgentes. El canje no fue negociado por el Gobierno de Kabul, que finalmente lo aceptó y el intercambio de presos se completó con varios meses de retrasos, dando paso en septiembre al inicio de las conversaciones de paz.



Los talibán no se han pronunciado sobre la acusación del Ministerio del Interior afgano, que supondría un incumplimiento de las condiciones del canje de detenidos, pero en las últimas 48 horas sus milicianos han atacado varios puestos de control en diferentes puntos del país.



El segundo vicepresidente de Afganistán, Sarwar Danish, denunció el lunes que varios milicianos talibán han retornado al campo de batalla tras haber salido de prisión. "El Gobierno ha liberado a más de 6.000 prisioneros desde el acuerdo de Doha pero algunos han vuelto al campo de batalla", afirmó Danish.



Danish subrayó además que la falta de flexibilidad de los talibán ha llevado a un estancamiento de las conversaciones de paz en Doha, que comenzaron en septiembre y no han logrado avances por el momento. "La inflexibilidad es la causa principal del punto muerto actual en las conversaciones de Doha", argumentó.

