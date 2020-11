Abril Zamora comparte planos con Sophía Loren en 'La vida por delante': "Es una señora muy normal y campechana"

28/06/2019 Abril Zamora y Sophia Loren en La vida por delante CULTURA NETFLIX



Este viernes 13 de noviembre Netflix estrena 'La vida por delante', el filme con el que Sophia Loren regresa al cine tras más de una década alejada del mundo de la interpretación. La legendaria actriz vuelve de nuevo de la mano de su hijo, Edoardo Ponti, director y guionista de una película que también cuenta en su elenco con la participación de la actriz española Abril Zamora.



Inspirada en la novela de Romain Gary y ambientada en Bari, 'La vida por delante' relata una historia protagonizada por ancianos solitarios, menas (menores extranjeros no acompañados), prostitutas... una historia que da voz y visibilidad a algunos de los colectivos más desfavorecidos y también más ignorados de la sociedad. Una película en la que Loren interpreta a Madame Rosa, una anciana superviviente del Holocausto que acoge en su casa a Momo (Ibrahima Gueye), un problemático niño senegalés sin documentación.



"Es una historia maravillosa porque todos sus personajes están expuestos a corazón abierto, con sus carencias, con sus miedos, con sus inseguridades y con un solo objetivo: que los quieran y que los acepten", afirma Abril Zamora en una entrevista concedida a Europa Press.



Actriz en títulos como 'Vis a Vis', 'Paquita Salas' o la aún inédita 'El desorden que dejas', guionista de 'Élite' y directora en series como 'Temporada baja' o 'Señoras del (h)AMPA', Zamora interpreta a una prostituta transexual vecina y amiga del personaje de Loren en esta película que pone el foco en "personajes marginales pero con los que es muy fácil empatizar".



"Aunque sus tramas sean ajenas a nosotros, sus historias hablan de cosas tan universales como la familia, el cariño, las emociones o la necesidad de aceptación", subraya la actriz que confiesa que sintió "mucho vértigo" cuando supo que iba a protagonizar varias secuencias con una leyenda vida del cine. Pero, también recuerda, el trabajo del día a día hizo que rápidamente cayera el mito y se abriera paso la verdadera Sophia Loren, una gran persona y una descomunal actriz. Alguien, dice, "aún más grande" que su leyenda.



LA MIRADA DE LA LOREN



En este sentido, recuerda que cuando conoció a Loren, de 86 años, "fue tan amable" que hizo que de un plumazo se librara de "todos los mitos y las falsas expectativas". "Se trata de "una señora muy normal y muy campechana", asegura. Pero esta cercanía, acrecentada por el "ambiente muy familiar" que se vivía en el set --"el director nos trataba al resto con la misma humanidad que trataba a su madre", recuerda--, no significa que, cuando las cámaras comienzan a rodar, el poderío interpretativo y la enorme profesionlidad de Loren no se dejara notar.



"Tiene una manera de mirar tan particular, que cuando estás haciendo un plano y contraplano con ella... se te acaban muy rápido los recursos porque te exige que entres en el juego que está planteando. Eso es un reto actoral muy molón", afirma Zamora que recuerda cómo una de las cosas que más le llamó la atención de sus días de filmación con la veterana actriz fue que "a pesar de ser una señora ya muy mayor, está al pie del cañón desde el principio hasta el final".



"Se queda en los contraplanos, dando la réplica de principio a fin, apoyando a los niños en sus escenas... La veías con la misma ilusión, la misma implicación y la misma inseguridad de una actriz que está empezando", rememora Zamora que cree que precisamente es ese "halo de fragilidad" lo que humaniza a la leyenda y convierte a Sofía Loren "en un mito más potente todavía".



PERSONAJE TRANS INTERPRETADO POR UNA MUJER TRANS



La actriz, que da vida a una inmigrante gallega transexual, madre de un niño y que se gana la vida como prostituta, destaca también la importancia sea una actriz transexual la que dé vida a su personaje en 'La vida por delante'. Algo que antes era una excepción pero que, "afortunadamente", poco se está convirtiendo en norma. Aunque, recuerda, aún queda mucho camino por andar en este sentido.



"En el colectivo siempre estamos muy peleones para que los personajes trans los interpreten actores y actrices trans. Pero en el futuro espero y tengo la ilusión de que estemos tan integrados en el mundo audiovisual que realmente eso ya no sea importante", señala Zamora que celebra que "de un tiempo para acá se está cambiando en ese sentido" ya que en España se está comenzando a entender lo que ya viene siendo la norma en la ficción extranjera, que optar por actores trans para interpretar personajes trans mejora las producciones ya que "es mucho más creíble y además ayuda a la visibilidad".



"Estamos en el camino correcto y creo que en España cada vez pasa más. Los Javis han dado un salto en esto con 'Veneno' y han dado trabajo a muchas actrices trans para su serie. Era un proyecto que lo requería y que no hubiera tenido sentido si no lo hubieran hecho así", asegura Zamora que, en todo caso, apunta que "lo esperanzador" sería que esas actrices "luego pudieran seguir trabajando" para que su integración no fuera solo "un espejismo, fruto del éxito del proyecto".