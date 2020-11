Wall Street se apresta abrir con fuerte alza tras victoria de Biden

Por Medha Singh

9 nov (Reuters) - Los futuros de los principales índices de acciones en Estados Unidos apuntaban a una fuerte apertura al alza el lunes, después de que el aspirante demócrata Joe Biden fue declarado ganador de las disputadas elecciones presidenciales.

* El índice mundial de acciones de MSCI tocó un récord máximo por expectativas de mejores lazos comerciales a nivel global y más estímulo monetario con Biden, lo que respaldaba el apetito por el riesgo. Los futuros de los índices S&P 500 y Nasdaq se acercaban bastante a sus máximos históricos antes de la apertura de Wall Street.

* Las acciones estadounidenses cerraron el viernes con escasos cambios, pero los tres principales índices lograron cerrar la semana con sus mejores ganancias porcentuales desde abril, en parte por la creencia de que el Congreso seguirá dividido.

* "El hecho de que Biden haya ganado por un buen margen reduce la posibilidad de una elección contestada o, al menos, una elección seria y largamente contestada, y eso es lo que está impulsando el sentimiento positivo hoy", dijo Bert Colijn, economista de ING.

* El S&P 500 se encuentra a apenas un 2% de su récord de cierre del 2 de septiembre, pero las acciones se enfrentan a varias resistencias, como el aumento de casos de coronavirus, que podría llevar a la imposición de nuevas medidas de confinamiento en el país.

* Tampoco se espera la aprobación de un amplio paquete de estímulo fiscal para lidiar con los perjuicios provocados a la economía por el coronavirus.

* A las 0813 GMT, los E-minis del Dow Jones ganaban un 1,44%, los del S&P 500 mejoraban un 1,50% y los del Nasdaq 100 trepaban un 1,84%.

* Los pesos pesados tecnológicos, que han dominado la recuperación de Wall Street desde sus mínimos provocados por el coronavirus este año, subían entre un 1% y un 2,5% en las operaciones previas a la apertura del mercado.

* Grandes bancos como Citigroup Inc, Bank of America Corp y Goldman Sachs Group Inc mejoraban cerca de un 1%, mientras que firmas industriales sensibles al comercio como Boeing Inc y Caterpillar Inc avanzaban en torno a un 2%.

(Reporte adicional de Alden Bentley y Chuck Mikolajczak en Nueva York y Sagarika Jaisinghani en Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano)