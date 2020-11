Vacuna para covid de Pfizer previene 90% de infecciones: Estudio

Pfizer Covid-19 vaccine trials in Hollywood, Florida, in Sept.

(Bloomberg) -- La vacuna contra el covid-19 que están desarrollando Pfizer Inc. y BioNTech SE previno más de 90% de los contagios en un estudio en el que participaron decenas de miles de voluntarios, en lo que corresponde al avance científico más alentador hasta ahora en la batalla contra el coronavirus.

Ocho meses después de comenzar la peor pandemia en un siglo, los resultados preliminares allanan el camino para que las compañías soliciten a los reguladores una autorización de uso de emergencia si nuevas investigaciones muestran que la vacuna también es segura.

Los hallazgos se basan en un análisis provisional realizado después de que 94 participantes, divididos entre quienes recibieron un placebo y a quienes se les administró la vacuna, contrajeran covid-19. El ensayo continuará hasta que se hayan producido 164 casos. Si los datos se mantienen y una lectura clave de seguridad –que Pfizer espera que esté lista en alrededor de una semana– también arroja positivos resultados, podría significar que el mundo cuenta con una nueva y crucial herramienta para controlar una pandemia que ha dejado más de 1,2 millones víctimas fatales en todo el mundo.

“Esta es la mejor noticia que podría recibir el mundo y la salud pública”, señaló William Gruber, vicepresidente sénior de desarrollo e investigación clínica de vacunas de Pfizer. Fue mejor que el mejor resultado que previeron, dijo.

Como se esperaba que la efectividad de las primeras vacunas estuviera dentro de un rango de entre 60% y 70%, “más de 90% es extraordinario”, dijo el director ejecutivo de BioNTech, Ugur Sahin.

‘Una victoria de la ciencia’

“Esto demuestra que el covid-19 se puede controlar”, indicó Sahin en una entrevista. “Al fin y al cabo, en realidad se trata de una victoria de la ciencia”.

Pero los datos sí tienen límites. Por ahora, hay pocos detalles disponibles sobre la eficacia de la vacuna. No se sabe cuán bien funciona el tratamiento en subgrupos clave, como los ancianos. No se ha realizado ese tipo de análisis. Y no se sabe si la vacuna previene un cuadro grave de la enfermedad, ya que ninguno de los participantes que contrajeron covid-19 en esta ronda de análisis desarrolló casos graves, dijo Gruber.

Sin embargo, la sólida lectura del primer ensayo a gran escala en publicar resultados de eficacia es un buen augurio para otras vacunas experimentales, en particular la que está desarrollando Moderna Inc. que utiliza una tecnología similar. Su gran ensayo podría arrojar resultados sobre la eficacia y seguridad dentro de unas semanas. Si ese estudio también tiene éxito, podría haber dos vacunas disponibles en EE.UU. para fines de año.

Pfizer espera tener los datos de dos meses de seguimiento sobre la seguridad de la vacuna –requisito clave que exigen los reguladores estadounidenses antes de otorgar una autorización de emergencia– durante la tercera semana de noviembre. Si esos hallazgos no plantean problemas, Pfizer podría solicitar este mes una autorización en EE.UU. El mes pasado, comenzó en Europa una revisión continua, y Sahin dijo que los reguladores están trabajando con BioNTech para “acelerar aún más el proceso”.

Hasta ahora, el comité de monitoreo de datos del ensayo no ha identificado problemas graves de seguridad, dijeron Pfizer y BioNTech.

Líderes en la carrera

Los positivos datos preliminares hacen que el gigante farmacéutico estadounidense y su socio alemán vayan rumbo a ser los primeros en lanzar una vacuna, después de firmar acuerdos por ofertas anticipadas con Gobiernos de todo el mundo por cientos de miles de dosis. Las compañías han dicho que deberían ser capaces de producir 1.300 millones de dosis –suficientes para vacunar a 650 millones de personas– para fines de 2021. Se estima que en 2020 solo se dispondrá de 50 millones de dosis.

La vacuna se basa en tecnología de ARN mensajero que nunca antes se había utilizado en un medicamento aprobado. El uso de ARNm, que esencialmente enseña a las células del cuerpo a convertirse en fábricas de vacunas, permitió que el tratamiento se desarrollara mucho más rápido que una vacuna tradicional.

La vacuna se está probando en un régimen de dos dosis. El ensayo comenzó en julio y, como la mayoría de los participantes recibieron su segunda dosis hace muy poco, nadie sabe cuánto durará la protección.

Se considera que la siguiente vacuna más avanzada es la de Moderna. La firma ha dicho que podría tener este mes los datos de seguridad y eficacia de su ensayo de fase avanzada. Johnson & Johnson, que está desarrollando una vacuna de dosis única con otra tecnología, podría recibir los datos de eficacia de un ensayo de fase final para fines de este año. AstraZeneca Plc también está trabajando en una vacuna que utiliza una tecnología diferente, y los resultados de sus estudios en el Reino Unido y Brasil se esperan para fin de año.

