Vacuna de Pfizer señala el comienzo del fin de la pandemia

Anthony Fauci Photographer: Kevin Dietsch/UPI/Bloomberg

(Bloomberg) -- Desde que comenzó el brote de covid-19, la humanidad ha estado jugando desde atrás. Cada vez que parecía que los cierres y las medidas de salud pública estaban derribando las infecciones, la pandemia reaparecía poco después.

Finalmente, casi un año después, una buena noticia.

Una de las vacunas contra el covid-19 que se aceleraron en ensayos a principios de este año parece funcionar. La inyección experimental, desarrollada por la farmacéutica estadounidense Pfizer Inc. y la firma de biotecnología alemana BioNTech SE, parece más del 90% efectiva para detener las infecciones por Sars-Cov-2, informaron las compañías el lunes.

Si los datos se mantienen, eso significa que por cada 10 casos de covid-19, nueve podrían detenerse. Un virus se convierte en una pandemia porque los huéspedes vulnerables crean cadenas de infección. Una vacuna con ese nivel de eficacia, administrada ampliamente, es suficiente para romper esas cadenas. Si las buenas noticias se mantienen, es el principio del fin.

“Es un día realmente bueno para la investigación biomédica”, dijo el lunes Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de EE.UU. “Es más del 90%, lo cual es extraordinario y tendrá un gran impacto en todo lo que hacemos con respecto al covid”.

En las próximas semanas, surgirán más datos. Es probable que no sea tan eufóricamente positivo: la vacuna puede funcionar mejor en algunos grupos que en otros. Podría haber problemas de seguridad que limiten su uso, incluidos efectos secundarios raros que tardan dos o tres meses en aparecer. Y la inyección debe almacenarse a temperaturas ultrabajas, un desafío logístico que hará que la distribución sea más difícil y más lenta.

Independientemente de los obstáculos, es mucho mejor tener una vacuna que parezca eficaz que una que no lo sea. Y creer que se avecina una vacuna permite a las personas de todo el mundo imaginar el fin de las medidas y los sacrificios de distanciamiento social. Significa no ver a la familia por unas festividades más, no nunca más. Significa usar tapabocas por algunos meses más, no por algunos años más. Y puede ser una vacuna contra la politización tóxica de las medidas de salud pública que han salvado, y seguirán salvando, miles de vidas.

El golpe de Pfizer también es probablemente una buena noticia para otros fabricantes de vacunas como Moderna Inc., que dependen de la misma tecnología de ARNm, la cual ofrece instrucciones genéticas personalizadas para impulsar al cuerpo a producir una respuesta inmune. Y muestra, en el terreno, que una vacuna puede ofrecer un nivel de protección contra el virus.

El próximo paso probable de Pfizer y BioNTech será enviar una solicitud de autorización de uso de emergencia a la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. y continuar recopilando y proporcionando datos sobre la seguridad y la eficacia de la vacuna. Una vez que eso suceda, la agencia probablemente tardará varias semanas en revisar el paquete. Incluso después de una aprobación, los suministros serán limitados y es probable que lleguen primero a los trabajadores de atención médica de primera línea y a las personas altamente vulnerables. En todas las agencias científicas gubernamentales, los principales funcionarios de salud han advertido que la mayoría de los estadounidenses no recibirán una vacuna hasta la primavera, en el mejor de los casos.

Aún no ha terminado

Después de que surgieron las noticias de los ensayos, el S&P 500 subió a un récord. Pero un comunicado de prensa positivo y un mercado de valores de alto vuelo no significan que nada sea realmente diferente en este momento. Solo unos pocos países han derrotado al virus sin una vacuna en la mano. Algunos eran lo suficientemente pequeños y estaban lo suficientemente bien administrados como para contraatacar, como Nueva Zelanda. Otros tenían competencia técnica, como Corea del Sur. Algunos estaban dispuestos a tomar medidas de control draconianas, como China.

El resto del mundo no ha tenido ni la voluntad ni la habilidad para combatir el virus.

Solo en la última semana, 6.540 personas murieron a causa del covid-19 en EE.UU., según Covid Tracking Project. Con el aumento del recuento de casos, esa tasa solo aumentará en las próximas semanas. Al ritmo actual, el virus habrá matado a más de 300.000 estadounidenses para fin de año. Hasta que una vacuna esté ampliamente disponible, las medidas de salud pública seguirán siendo importantes.

Falta información sobre la vacuna experimental; Pfizer apenas descubrió los resultados positivos el domingo. Si bien había inscrito a 44.000 personas para el ensayo, el reflujo del verano de la pandemia significó que las infecciones suficientes para que el ensayo fuera confiable se acumularon lentamente. Con la explosión del virus en las últimas semanas, más personas en el experimento estuvieron expuestas y las infecciones en el grupo placebo comenzaron a aparecer.

El comité de monitoreo de datos, un grupo independiente, fue informado de los resultados el domingo, según una persona familiarizada con el asunto. El director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla, se enteró alrededor de las 2 p.m. y sostuvo una llamada de Zoom a primera hora de la tarde con la junta para compartir las buenas noticias, dijo otra persona. Luego, el personal de comunicaciones de la compañía permaneció despierto toda la noche, y los ejecutivos involucrados en el ensayo finalizaron el comunicado de prensa.

La vacuna Pfizer-BioNTech no será suficiente por sí sola. Las empresas tienen un acuerdo con Estados Unidos para proporcionar 100 millones de dosis, y hasta 500 millones más. Eso es bastante probable para la mayor parte de Estados Unidos, pero ciertamente no para el mundo. Y las dosis tardarán en producirse. Incluso si otros fabricantes generan sus propios resultados positivos, la pandemia de covid-19 durará hasta bien entrado 2021 para la mayoría de las personas en los países ricos, y quizás mucho en los más pobres.

“Estamos entrando en los días más duros de la pandemia. Los próximos dos meses veremos muchas infecciones y muertes”, dijo Ashish Jha, decano de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Brown, en Twitter. Pero, agregó Jha, “hay una luz al final del túnel. Hoy, esa luz se volvió un poco más brillante”.

Nota Original:Pfizer Vaccine Brings Vision of Relief Even as Pandemic Rages On

©2020 Bloomberg L.P.