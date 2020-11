UE.- Michel pide "firmeza" a la UE contra ideologías extremistas y un "instituto europeo para la formación de imanes"

Macron y Kurz pedirán este martes a Michel y Von der Leyen una "respuesta europea" a la amenaza terrorista



BRUSELAS, 9 (EUROPA PRESS)



El presidente del Consejo europeo, Charles Michel, ha reivindicado este lunes la necesidad de que la Unión Europea demuestre "firmeza" frente a ideologías extremistas "que alimentan el odio", al tiempo que ha alertado de "núcleos de radicalización" en Europa y ha abogado por relanzar la idea de crear un "instituto europeo para la formación de imanes" para hacer valer el respeto de las libertades y la primacía de la ley.



"Creemos que es muy seria la amenaza terrorista contra los valores que cimentan el proyecto europeo (...) y no demostraremos debilidad o laxismo, sino firmeza", ha asegurado Michel en una comparecencia ante la prensa en Viena, tras reunirse con el canciller austríaco, Sebastian Kurz.



Ambos han comparecido para adelantar algunas de las ideas que quieren elevar al debate europeo para mejorar la coordinación entre los Estados miembro en la lucha contra el terrorismo y la radicalización, reforzar el control de la frontera y agilizar la retirada de contenidos que alientan el odio en Internet.



Kurz, de hecho, estará este martes en París para reunirse con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, para discutir en bilateral sobre la alerta terrorista después de los atentados que han golpeado sus países recientemente y participar después en una videoconferencia con el propio Michel, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y la canciller alemana y presidenta de turno de la UE, Angela Merkel.



Aunque la cuestión terrorista no forma aún parte formalmente de la próxima cumbre a Veintisiete que reunirá por videoconferencia a los mandatarios europeos el próximo día 19, Michel sí ha confirmado que quiere que sea un asunto sobre el que discutir "regularmente" al máximo nivel.



Mientras, el modo de avanzar en la estrategia común será discutido en la cumbre de formato reducido del martes y también por los ministros de Interior de los 27 el próximo viernes, de los que se espera que adopten una declaración en materia de lucha contra el terrorismo.



Así las cosas, el presidente del Consejo europeo ha reivindicado la necesidad de poner en marcha estrategias comunes para "no tolerar lo intolerable" y así "combatir con gran firmeza la ideología que anima al odio y a la intolerancia".



Por ello, ha continuado Michel, es clave dejar claro que la Unión Europea cuenta con valores democráticos "sólidos" y que "todos tienen derecho a creer en un dios, en otro o en ninguno, con la condición de que se respete la primacía de la ley civil".



En este contexto, Michel ha retomado la idea de crear un "Instituto europeo para la formación de imanes", para asegurar que se impone el respeto de la "ley civil" y de los valores y libertades que sustentan el proyecto europeo. Además ha apuntado la necesidad de actuar contra asociaciones que reciben financiación extranjera y fomentan el odio en Europa.



"Debemos ser firmes, por eso pienso que es importante que tras los ataques en Francia y Austria haya una reacción unánime, inmediata, de todos los líderes (de la UE) para demostrar que somos firmes y que estamos dispuestos a actuar, no solo con retórica", ha resumido Michel, que ha recordado que era primer ministro en Bélgica cuando tuvieron lugar los atentados en Bruselas en marzo de 2016.



Kurz, por su parte, ha agradecido el respaldo de Michel a su llamada para "combatir el terrorismo islamista y la ideología subyacente" que amenaza Europa, al tiempo que ha instado al resto de socios a mejorar la coordinación en materia policial y de seguridad y a unirse a la lucha "contra el islamismo político".



También ha pedido centrar el foco de la respuesta europea contra el terrorismo en los llamados "combatientes extranjeros", europeos que viajan a Siria o Irak para integrarse en las filas de la organización terrorista Estado Islámico y tratan de regresar a la UE para cometer atentados. Kurz los ha descrito como "bombas con retardo" que se integran en la sociedad europea y contra los que se debe reforzar la vigilancia.