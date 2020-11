Trump tiene derecho a cuestionar resultado electoral: McConnell

Mitch McConnell al lado de su esposa, Elaine Chao, en Louisville, Kentucky, el 3 de noviembre.

(Bloomberg) -- Mitch McConnell, el líder de la mayoría del Senado, dijo que el presidente Donald Trump está “100% en su derecho” de investigar cualquier posible irregularidad en la votación y solicitar recuentos en la carrera presidencial y no tiene la obligación de aceptar proyecciones de los medios de que Joe Biden ganó.

McConnell dijo que ningún estado ha certificado los resultados de las elecciones presidenciales, aunque señaló que los republicanos ganaron en las elecciones al Senado y la Cámara que se esperaba que perdieran.

“Todas las papeletas legales deben contarse, y las boletas ilegales no deben contarse”, dijo McConnell el lunes en el Senado. “El proceso debe ser transparente”.

McConnell y los líderes republicanos en el Congreso han retenido cualquier felicitación o reconocimiento de los resultados desde que Biden asumió el título de presidente electo el sábado con base en las proyecciones de votos. Sin embargo, no han repetido las afirmaciones infundadas de Trump de un fraude electoral generalizado.

Nota Original:McConnell Says Trump Within Rights to Challenge Election Results

