Tanzania.- Detenido en Kenia un exparlamentario opositor de Tanzania por entrar de forma irregular huyendo del país

Las autoridades de Kenia detuvieron el domingo al exparlamentario tanzano Godbless Lema por cruzar de forma irregular la frontera, días después de ser liberado por la Policía de Tanzania tras su arresto por convocar manifestaciones contra la victoria del presidente, John Magufuli, y su partido en las últimas elecciones, que la oposición considera un fraude.



Lema fue arrestado en el condado de Kajiado después de que tanto como él como su familia entraran al país a través del paso fronterizo de Namanga. El político se negó a presentar el pasaporte por temor a ser detenido por petición de Dodoma y pidió cruzar brevemente para conseguir divisa keniana.



Sin embargo, tras pasar la frontera con la familia, entraron en un vehículo en el que estaba su abogado e intentaron darse a la fuga, si bien fueron perseguidos y detenidos poco después, según ha informado el diario keniano 'The Standard'.



El abogado de Lema, George Luchiri Wajackoyah, ha argumentado que su objetivo era llevar al exparlamentario hasta las oficinas del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en la capital del país, Nairobi, a causa de la "mala situación" en Tanzania.



Por su parte, Lema ha destacado que fue a la frontera en taxi porque hacerlo en su propio vehículo "hubiera alertado a la Policía". "Dejé todo en casa. Eso no importa ahora. Lo importante es mi seguridad y la de mi familia", ha dicho.



"Ahora estoy con mi esposa Neema, mi hijo de catorce años Allbless, Brilliance (su hija) y mi último hijo, Terrence. No sé lo que pasará mañana. Ahora estoy buscando asilo", ha zanjado, en declaraciones concedidas al citado diario.



Lema fue uno de los opositores liberados bajo fianza el 3 de noviembre junto a varios destacados opositores, entre ellos los líderes de los partidos Chadema y ACT-Wazalendo, Freeman Mbowe y Zitto Kabwe, respectivamente, tras su detención por convocar protestas contra la victoria de Magufuli.



El comandante de la Policía de Dar es Salaam, Lazaro Mabosasa, afirmó que los detenidos eran sospechosos de terrorismo a raíz de supuestos planes para incendiar gasolineras, mercados y edificios gubernamentales en el marco de las protestas.



La comisión electoral anunció que Magufuli se ha hecho con el 82,9 por ciento de los votos, por el 12,8 por ciento recabado por el principal candidato opositor, Tundu Lissu, quien se refugió durante el fin de semana en la Embajada de Alemania en la capital por temor a represalias. El partido gubernamental obtuvo además el 99 por ciento de los votos en las parlamentarias.



Lissu, quien fue también detenido por convocar protestas, regresó en julio a Tanzania tras un periodo de exilio en Bélgica, donde estaba recibiendo atención médica después de un atentado contra su vida en septiembre de 2017 en la capital Dodoma. Nadie ha sido arrestado en relación con el ataque.



Tanto Chadema como ACT-Wazalendo se han negado a reconocer el resultado de las elecciones, durante las que han denunciado que se produjeron irregularidades y fraude y han pedido a la comunidad internacional que tampoco reconozca la reelección de Magufuli.



Magufuli, que hizo de la lucha contra la corrupción su principal caballo de batalla, ha sido muy criticado a nivel internacional por la campaña de persecución contra la oposición y las limitaciones a la libertad de prensa y expresión, entre otros.