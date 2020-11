Sporting Kansas City asegura la mejor marca en el Oeste, al cerrarse los cuadro de playoffs

El Sporting Kansas City aseguró el primer lugar y la mejor marca al ganar de visitante por 0-2 al Real Salt Lake y acabar la temporada con 39 puntos. En la imagen el registro de otra actuación del Sporting Kansas City. EFE/Miguel Sierra

Houston (EE.UU.), 8 nov (EFE).- La reducida temporada regular de la Liga Profesional de Fútbol (MLS) llegó a su final este domingo al completarse los seis partidos que aún faltaban por disputarse en la Conferencia Oeste, de la Semana 23, la última del torneo.

Con los ocho puestos de playoffs definidos, la disputa de los partidos sirvieron para definir las posiciones y emparejamientos en los playoffs.

El Sporting Kansas City aseguró el primer lugar y la mejor marca al ganar de visitante por 0-2 al Real Salt Lake y acabar la temporada con 39 puntos.

Su rival en la primera ronda de los playoffs serán los Earthquakes de San Jose, que acabaron octavos en la clasificación.

Los Sounders FC de Seattle golearon por 4-1 a los Earthquakes y los Timbers de Portland, a domicilio, empataron a 1-1 ante LAFC, que fueron los grandes perdedores de la jornada tras descender hasta el séptimo puesto.

Ahora, el equipo angelino en la competición de los playoffs tendrá que enfrentarse a los Sounders FC, actuales campeones de la MLS Cup, segundos clasificados que contarán con la ventaja de campo.

Mientras que los Timbers, terceros, lo harán ante el FC Dallas, que de visitantes fueron goleados por 3-0 por el Minnesota United, cuarto clasificado, que tendrá de rival en los playoffs a los Rapids de Colorado, quintos, y ganadores a domicilio por 1-2 ante el Dynamo de Houston, eliminado de los playoffs, junto con el Real Salt Lake, los Whitecaps de Vancouver y Galaxy de Los Ángeles.

El equipo canadiense también goleó por 3-0 al Galaxy en el último partido que disputaron este domingo.

Dentro de la Conferencia Este la última jornada de la reducida temporada regular dejó al Union de Filadelfia como el equipo con la mejor marca de la liga (47 puntos, Supporters' Shield) al vencer por 2-0 al Revolution de Nueva Inglaterra.

El segundo puesto fue para el Toronto FC (44), aunque que perdió de visitante por 2-1 frente a los Red Bulls de Nueva York, mientras que el Columbus Crew (41) se impuso por 2-1 al Atlanta United, para acabar tercero, seguido por Orlando City (41), que perdió de local por 2-3 frente al Nashville SC.

Los equipos del New York City, que ganó a domicilio por 3-3 al Fire de Chicago, y los Red Bulls, acabaron quinto y sexto, respectivamente, para asegurarse el pase directo a los playoffs.

Otros cuatro equipos, el Nashville SC (7), Revolution (8), Impact de Montreal (9), que ganó a domicilio por 2-3 al D.C.United, y el Inter Miami (10), vencedor de local por 2-1 ante el FC Cincinnati, también pasaron a los playoffs.

Pero tendrán que disputar una primera eliminatoria a partido único entre ellos cuatro con el duelo de las nuevas franquicias, el Nashville SC -ventaja de campo- ante el Inter Miami, y el Revolution contra el Impact.

De los ganadores, el que tenga la marca más baja jugará contra el Union y el que la tenga más alta lo hará ante el Toronto FC, equipos que tendrán la ventaja de campo.

El Crew de Columbus (3) se enfrentará a los Red Bulls (6), mientras que Orlando City SC (4) contra el New York City FC (5).

La competición de los playoffs no comenzará hasta el próximo 20 de noviembre, después que concluyan las fechas FIFA.