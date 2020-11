Somalia.- Doce candidatos a la Presidencia rechazan los comités encargados de organizar las parlamentarias en Somalia

01/01/1970 El presidente de Somalia, Mohamed Abdulahi 'Farmajo' interviene ante la Asamblea General de la ONU POLITICA AFRICA SOMALIA INTERNACIONAL MICHAEL BROCHSTEIN / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



El presidente del país será elegido en febrero por los parlamentarios, ante la ausencia de sufragio universal



MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



Un grupo de doce candidatos a la Presidencia de Somalia, incluidos varios expresidentes y antiguos primeros ministros, han expresado su rechazo a los comités encargados de la organización de los comicios y han alertado de que la decisión del primer ministro, Mohamed Husein Roble, pone en duda la credibilidad de las elecciones.



Los firmantes, entre los que figuran los expresidentes Sharif Sheij Ahmed y Hasán Sheij Mohamud, así como el ex primer ministro Hasán Alí Jaire --el predecesor de Roble--, han señalado que la formación de los comités ha sido "un robo y un saqueo".



"Declaramos que la selección y nombramiento de los miembros de las comisiones no van en línea con los acuerdos políticos previos, los principios del Estado, la Constitución federal y otras leyes del país", han manifestado en un comunicado conjunto publicado por el Foro de Partidos Nacionales.



"No aceptaremos ser partes de un proceso electoral manipulado", han alertado, antes de recalcar que el Gobierno no tiene autoridad legal para nombrar a los miembros de los comités de las dos cámaras del Parlamento por parte de la región semiautónoma de Somalilandia.



Por ello, han indicado que el presidente del país, Mohamed Abdullahi Mohamed, y el propio Roble deberán asumir las consecuencias de todas las disputas derivadas de esta decisión y de las dudas en torno al proceso electoral, según ha informado la emisora somalí Radio Dalsan.



Los candidatos han reseñado que el presidente, conocido como 'Farmajo', ha nombrado a diversos miembros de los servicios de Inteligencia y funcionarios cercanos a él en estos comités de cara a lograr un segundo mandato al frente del país.



El país africano celebrará finalmente elecciones parlamentarias en diciembre y presidenciales en febrero de 2021, tras un acuerdo alcanzado el 1 de octubre en las reuniones entre el Gobierno y los líderes regionales en la sede de la Presidencia, Villa Somalia.



La 'hoja de ruta' contempla que las comisiones electorales federal y estatales serán nombradas el 20 de octubre, mientras que entre el 1 y el 30 de noviembre serán elegidos los delegados encargados del proceso de selección de los miembros del Parlamento.



Posteriormente, entre el 1 y el 10 de diciembre se votará para elegir a los miembros del Senado, la Cámara Alta, mientras que entre el 10 y el 27 de ese mismo mes se elegirá a la Cámara del Pueblo, la Cámara Baja. Finalmente, la elección de los presidentes de ambas cámaras tendrá lugar el 1 de enero de 2021, tras lo que los parlamentarios elegirán al próximo presidente el 8 de febrero.



De esta forma, la elección de los parlamentarios --quienes a su vez deben elegir al presidente del país-- será otra vez indirecta, tras descartarse que por primera vez tuviera lugar por sufragio universal.



Los líderes somalíes acordaron además nombrar una comisión independiente para la resolución de disputas a nivel federal y regional, organismo integrado por 21 personas --doce nombradas por las regiones y nueve por el Gobierno federal-- que estará encargado de tramitar las quejas presentadas por los candidatos y los delegados electorales.



La comisión electoral somalí había advertido de que la aplicación del sufragio universal implicaría un aplazamiento de las elecciones hasta marzo, si se optaba por la opción de un registro manual de votantes, pero si se quería cumplir con la actual legislación electoral y que la votación fuera de forma telemática, entonces habría que esperar hasta agosto.



Aunque 'Farmajo' ha asegurado en el pasado que no tiene intención de prolongar su mandato más allá de los términos constitucionales, había guardado un escrupuloso silencio sobre el horizonte temporal planteado por la comisión.