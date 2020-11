SocGen recortará 640 empleos, la mayoría en banca de inversión

(Bloomberg) -- Société Générale SA planea recortar 640 empleos en Francia, principalmente en sus operaciones de banca de inversión, como parte de un plan de ahorro de costes.

Parte de la reducción está relacionada con la decisión de SocGen de dejar de comercializar algunos de sus productos estructurados de riesgo, dijo el banco en un comunicado el lunes. El negocio de valores, así como las actividades de cumplimiento normativo y riesgo también se verán afectados.

Los recortes de empleos se producen después de que el banco se recuperara de su peor pérdida en diez años con beneficios mejores a lo previsto en el tercer trimestre. SocGen dijo que los recortes y la reorganización de algunos de sus negocios contribuirán a su plan, anunciado en agosto, de reducir los costes en 450 millones de euros (US$534 millones) en su división de mercados de capitales para 2023.

El plan no incluye ningún recorte forzoso y se centrará en marchas voluntarias y la reasignación de empleados a nuevas funciones, dijo el banco. La iniciativa está sujeta a conversaciones con representantes de los empleados, señaló.

Nota Original:Societe Generale to Cut 640 Jobs, Mostly at the Investment Bank

