Sebastián Yatra desmiente que esté enamorado de Danna Paola

20/01/2020 Sebastián Yatra se encuentra de promoción en España presentando su nuevo single EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRES



MADRID, 6 (CHANCE)



Sebastián Yatra está de visita en nuestro país para promocionar su nuevo single, "Una chica ideal" y, tan cercano y natural como siempre, nos ha concedido una entrevista en la que, además se mostrarse encantado de estar en España, confiesa cómo es para él su "chica ideal", nos habla de su relación con su exnovia, Tini Stoessel, y nos desvela si está o no enamorado de Danna Paola, como se lleva meses rumoreando.



- ¿Cómo es para ti la chica ideal?



- Para mí la chica ideal es alguien con un gran corazón, con una energía con la que yo conecte, que me haga mejor persona, que me impulse, yo también a ella.



- Has hecho mucho directo, no sé si eso se tambalea ahora. ¿Hay cosas cerradas para el próximo año en España y una gira por Norteamérica con Enrique Iglesias y Ricky Martin?



- Sí, esas son las dos giras confirmadas por ahora, las dos me emocionan un montón, estaré en Madrid, Barcelona, Sevilla, Marbella* la gira de septiembre y octubre con Ricky Martín y Enrique Iglesias ni me termina de caber en la cabeza, la experiencia de vida que será para mí, dos de los artistas más grandes que han existido, han tocado todos los países del planeta con su música, su forma de ser, su carisma, los dos me parecen personas increíbles, ya he compartido con ellos en situaciones más de amistad. Tengo un montón para aprender de ellos en ambos sentidos, como personas y como profesionales, es un regalo que me da la vida, es como la gira de mis sueños.



- Antes cuando me has dicho que te has vuelto a enamorar digo me va a decir que está con Danna Paola.



- No, por eso pusiste esa cara. No, de las canciones.



- Se rumorea que podríais estar juntos.



- No, Danna y yo somos muy amigos pero no estamos juntos. Nos llevamos muy bien, hicimos una canción juntos, el video lo hicimos a distancia pero creo que salió muy cool dadas las circunstancias y ojalá pueda seguir cantado con ella en el futuro.



- El amor con Tini fue muy intenso, qué pasó. ¿Hay posibilidad de volver?



- Lo de La Voz Tini y yo lo grabamos en febrero, no lo estamos haciendo ahora. Cada cosa que viví con ella la verdad la guardo en mi corazón, ha sido lo más increíble que me ha pasado en la vida, ojalá siempre mantener una buena amistad.



- ¿Tienes intención de hacer más programas?



- Me encanta la televisión, hice dos años 'La Voz Kids' en Colombia y fueron dos temporadas muy emblemáticas. Me encantan los niños, lo paso muy bien, ahora la experiencia de La Voz de adultos también, con personas que tienen el mismo sueño que yo, hay muchos que digo quisiera cantar de esa forma, hay un montón de cosas para aprender, es una oportunidad para reunirse con colegas y hacer que crezcan amistades. Me encantaría seguir con este camino de la Voz, lo he pasado brutal en España y me parece muy bonito cómo está reaccionando la gente en esta temporada que ha sido la más exitosa de todas.



- Qué te gustaría pedirle al nuevo año.



- Yo le pido a Dios mucha energía, vibrar siempre alto y emocionarme con las cosas, creatividad, salud por encima de cualquier cosas, que mis papás estén bien, que mis hermanos estén bien, que como sociedad siempre tengamos un norte claro y que ese norte vaya de la mano del amor y del respeto. Que nos cuidemos, que estemos unidos, que haya tolerancia, hemos hecho grandes avances pero todavía falta mucho.