Puerto de Ideas celebró su 10º aniversario con una "fiesta del conocimiento"

En la imagen un registro de la escritora norteamericana Siri Hustvedt, galardonada con el Premio Princesa de Asturias y quien fue una de las invitadas virtuales del décimo festival chileno Puerto de Ideas. EFE/Luca Piergiovanni/Archivo

Santiago de Chile, 8 nov (EFE).- Del "Quijote" de Salman Rushdie a la reflexión de Joseph Stiglitz sobre los efectos de la pandemia, pasando por el reloj biológico de Michael Rosbash o la visión sobre la contracultura de Irvine Welsh, el festival de ciencia, arte y pensamiento Puerto de Ideas de Valparaíso hizo de su décima edición una "fiesta del conocimiento".

Así lo expresó a Efe Chantal Signorio, la directora de este festival multidisciplinar que concluyó este domingo tras seis días en los que se celebraron medio centenar de eventos entre conferencias, conversaciones, espectáculos, exposiciones y actividades de educación, todos de forma virtual debido a la pandemia.

Consolidado a nivel nacional, el festival ha ido ganando con los años público latinoamericano gracias a la transmisión digital, que siempre ha sido una ventana para disfrutarlo, y a un programa que por la categoría de sus invitados lo ha convertido entre los eventos más importantes de la región.

En esta edición, junto a los mencionados Stiglitz y Rosbash, premios Nobel de Economía y Medicina, respectivamente, y al escritor indio-británico Rushdie, participaron también la novelista estadounidense Siri Hustvedt, el escritor escocés Irvine Welsh, el autor francés Laurent Binet y el director de la National Gallery de Londres, Gabriele Finaldi, entre otros muchos.

"Nosotros invitamos a los grandes personajes con un año de anticipación, previendo sus complejas agendas. En muchos casos interceden por nosotros las embajadas, editoriales y hasta amigos de Puerto de Ideas, que se basan en nuestra trayectoria para convencerlos. La verdad es que es una tarea de hormiga", dijo Signorio para explicar cómo se va hilando el programa.

UN CIERRE CON STIGLITZ Y A RITMO DE BOLERO

El festival clausuró este domingo su décima edición con una experiencia sonora dedicada al bolero porteño de Valparaíso, la icónica ciudad de la costa central de Chile en el que nació Puerto de Ideas.

Antes, tuvo lugar uno de los platos fuertes del certamen, la conversación con Stiglitz sobre la crisis que ha generado la pandemia de coronavirus.

En el mundo "no habrá recuperación económica hasta que no salgamos de la pandemia", afirmó Stiglitz, quien vaticinó que "la segunda ola de la covid-19 será peor y ello hará más difícil la recuperación".

Además, expresó su preocupación por el impacto de la pandemia sobre las economías emergentes que "sólo pueden destinar una pequeña parte de su PIB (producto interno bruto) para hacer frente a las efectos de la pandemia, y obviamente se ven más afectados".

EL LEGADO DE HUMBOLDT

También esta jornada tuvo un lugar destacado la conversación entre la autora británico-alemana Andrea Wulf y la antropóloga evolucionaria chilena Isabel Behncke sobre el legado del polifacético naturalista alemán Alexander von Humboldt (1769-1859), considerado el padre de la geografía y la ecología.

Wulf sostuvo en la charla que la pandemia ha devuelto a la actualidad a Humboldt, quien sostuvo que la Tierra es un "organismo viviente donde todo está conectado".

LA POESÍA MAPUCHE Y EL "QUIJOTE" DE RUSHDIE

Aunque hubo actividades casi desde el comienzo de la pasada semana, no fue hasta el viernes cuando tuvo lugar la inauguración oficial, a cargo del poeta mapuche Elicura Chihuailaf, Premio Nacional de Literatura de Chile 2020, quien en una conversación acompañada de música y poesía repasó la profunda huella que ha dejado en su obra su infancia en la región chilena La Araucanía.

Esa misma jornada entró en escena Rushdie, quien apeló a la "ciencia ficción" para describir esta realidad del mundo actual, que definió como "fluida y metamórfica" y con la que el realismo clásico "no puede lidiar".

Además, desveló algunas claves de su novela "Quijote" (2019), en la que la ciencia ficción es uno de sus ingredientes fundamentales, situando la historia en el presente, con el hidalgo manchego transformado en un agente de ventas y Dulcinea en una estrella de televisión.

EL DISCURSO DE ODIO DE TRUMP

El todavía presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estuvo presente el sábado en la actividad que protagonizó la reconocida novelista estadounidense Siri Hustvedt, quien reflexionó sobre los discursos de odio y el impacto de la propaganda.

Para Hustvedt, Trump es uno de los máximos exponentes de este tipo de discursos de odio que hacen el diálogo imposible.

En ese sentido, afirmó que desde que Trump llegó a la Casa Blanca en 2017 se ha basado en lo que Joseph Goebbels, el ministro de propaganda de Adolf Hitler, definió como tal: pronunciar "frases cortas y esteriotipadas, una y otra vez", "evitando el pensamiento abstracto" y "apelando a las emociones".

OTRAS ACTIVIDADES

Muchas otras actividades se celebraron estos días, como la conversación sobre el nuevo mapa literario latinoamericano que llevaron a cabo las escritoras Mariana Enríquez (Argentina), Guadalupe Nettel (México) y Alejandra Costamagna (Chile).

El escocés Irvine Welsh, afamado autor de la novela "Trainspotting", diálogó sobre la evolución de la contracultura, mientras que el director de la National Gallery de Londres habló sobre el papel de los grandes museos en tiempos de pandemia.

La información en los medios digitales, las redes sociales o la actualidad de Chile, que acaba de abrir un proceso constituyente, fueron otras de las muchas temáticas a las que dio cabida el festival, en el que también se pudo disfrutar de un circuito expositivo virtual de diversas galerías de arte y fotografía.