OEA preocupada por estabilidad de Perú antes de juicio político

(Bloomberg) -- La Organización de Estados Americanos (OEA) instó a Perú a resolver su actual crisis política sin afectar la estabilidad democrática, en vísperas de la segunda votación en igual cantidad de meses sobre el juicio político contra el presidente Martín Vizcarra.

Poner fin a la crisis es “un imperativo”, señaló el organismo de control de la democracia con sede en Washington en un comunicado publicado en su sitio web.

El Congreso unicameral de la nación sudamericana votará el lunes sobre la destitución de Vizcarra por presuntamente recibir 2,3 millones de soles (US$639.000 dólares) en sobornos de firmas que construyeron proyectos de infraestructura en la región de Moquegua, de la que fue gobernador de 2011 a 2014. Vizcarra niega haber cometido algún delito.

Vizcarra ha dicho que se dirigirá a los legisladores en la cámara antes de la votación. Si la moción obtiene el apoyo de 87 de los 130 legisladores de la cámara, Vizcarra tendrá que renunciar. El titular del Congreso, Manuel Merino, gobernaría hasta las elecciones generales de 2021.

Si bien el esfuerzo por derrocar a Vizcarra podría fracasar, al igual que un intento inicial por someterlo a un juicio político en septiembre, intensifica la inestabilidad política apenas cinco meses antes de que Perú celebre elecciones generales. Las encuestas de opinión sugieren que la mayoría de los peruanos se opone al juicio político y quieren que Vizcarra complete su mandato.

La OEA dijo que está particularmente preocupada por la situación política dado que Perú todavía está lidiando con la pandemia de coronavirus, que ha dejado decenas de miles de víctimas fatales y ha devastado la economía.

La entidad exhortó al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo del Gobierno a actuar con prudencia y respetar el equilibrio de poderes.

Nota Original:OAS Concerned About Peru Stability on Eve of Impeachment Vote

