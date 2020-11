Nacional derrota al Deportivo Pasto en la disputada de la liga colombiana de fútbol

El Once Caldas, que tuvo seis bajas por contagios de coronavirus, cedió un empate 1-1 con el Deportivo Cali, que con ese resultado se acercó a los cuartos de final de la Liga colombiana de fútbol. En la imagen el registro de otra de las celebraciones del Deportivo Cali. EFE/Ernesto Guzman/Archivo

Bogotá, 8 nov (EFE).- Atlético Nacional volvió a ganar luego de una mala racha de tres partidos sin conocer la victoria y venció al Deportivo Pasto 1-0 este domingo en la jornada 18 de la liga colombiana en el Estadio Atanasio Girardot.

Un solitario gol de Baldomero Perlaza al minuto 81 le dio la victoria al equipo Verde que se mantiene en la disputa por los puestos de clasificación a estancias finales del campeonato colombiano.

A pesar de la derrota, el buen trabajo a lo largo del torneo le permitió al Deportivo Pasto permanecer entre los ocho en la quinta posición con 30 puntos, siete menos que el líder Deportes Tolima.

Con esta victoria de Atlético Nacional, la tabla de posiciones demuestra lo reñida que es la competencia, dado que, entre el tercer puesto y el séptimo solo hay dos puntos de diferencia, lo que significa que hasta la última fecha habrán cambios en las posiciones.

Estas son las claves de la jornada:

EMPATE CON SABOR A VICTORIA

Deportivo Cali consiguió un empate a un gol en su visita al Once Caldas de Manizales, que sufrió seis bajas a raíz de un contagio masivo de covid-19.

El punto sumado por el equipo 'Azucarero' del uruguayo Alfredo Arias, le sirve para seguir en la parte alta de la tabla, mientras que el 'Blanco Blanco' necesitaba sumar de tres para meterse entre los ocho.

El volante Jhon Vásquez anotó para el Deportivo Cali en el minuto 27 a pase de Ángelo Rodríguez. Por el lado del Once Caldas fue el veterano Dairo Moreno quien empató el partido a través de un tiro penalti a 20 minutos del final.

UN TRIUNFO Y A LA PELEA

Atlético Junior derrotó por 2-1 a Alianza Petrolera y sigue en la batalla por clasificar. Los dirigidos por Luis Amaranto Perea, con 29 puntos, hacen parte de los ocho equipos que disputarán los cuartos de final de la liga colombiana. Por su parte, los 'Petroleros' intentan culminar el campeonato de una manera decente en la mitad de la tabla.

El equipo 'Tiburón' ganó gracias a los goles del defensor Germán Mera y su goleador Miguel Ángel Borja. El descuento de Alianza Petrolera fue marcado por Víctor Moreno con una asistencia del ex Junior Macnelly Torres. Junior termina la jornada con 29 puntos, mientras que Alianza Petrolera suma 19 y permanece en la casilla 14.

VICTORIA EN TERRITORIO ENEMIGO

América de Cali sufrió una dura derrota en su casa por 2-0 a manos de Millonarios. El equipo capitalino, dirigido por Alberto Gamero sigue en la carrera por ingresar a los ocho con este resultado conseguido gracias a los goles de Ayron del Valle, quien anotó desde el punto penal y Eliser Quiñones, que marcó al final del encuentro.

Millonarios ocupa la casilla número 11 sumando 24 puntos a tan solo tres puestos de clasificación, mientras que los rojos del argentino Juan Cruz Real culminaron una racha de siete partidos sin caídas en el torneo. Independientemente de la derrota, permanecen entre los ocho clasificados con 30 puntos.

MÁS LÍDERES QUE NUNCA

El Deportes Tolima demostró por qué es el líder del campeonato al derrotar a Boyacá Chicó por dos goles a cero. El grupo dirigido por Hernán Torres es primero con 37 puntos.

Los 'Pijaos' se fueron arriba en el marcador el minuto 78 por medio de la anotación del volante Carlos Robles y 10 minutos después, Jaminton Campaz marcó el gol que selló el triunfo; por el lado opuesto, Boyacá Chicó se ubica en el puesto 18 y en sus últimos cuatro partidos solo ha sumado cuatro puntos de 15 posibles y sus posibilidades de clasificar son nulas.