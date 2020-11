Mayor sindicato de Lundin votará nueva oferta salarial en Chile

(Bloomberg) -- Los miembros del sindicato más grande de la mina chilena de cobre Candelaria, que están en huelga, votarán el lunes sobre una nueva oferta salarial del propietario, Lundin Mining Corp.

Si bien la nueva propuesta abre el camino para un acuerdo que permitiría a la mina reanudar sus operaciones, el escenario más probable es que los 550 miembros del sindicato AOS esperen que les ofrezcan mejores términos, tal como lo hicieron sus colegas de otro sindicato en una votación realizada la semana pasada.

La gerencia ha criticado a los trabajadores que están en huelga por bloquear las carreteras y realizar otras manifestaciones de protesta durante las huelgas, mientras que los líderes sindicales acusan a la empresa con sede en Toronto de intransigencia en la mesa de negociaciones.

“Lo único que hace la actitud de la empresa es exacerbar los ánimos” de los trabajadores, dijo la presidenta del sindicato de AOS, Evelyn Walter, en un mensaje de texto.

Candelaria, que ha estado paralizada desde el 20 de octubre, produjo 111.400 toneladas el año pasado, según muestran datos del Gobierno. Si bien esa es una pequeña fracción de la producción de las enormes minas chilenas pertenecientes a BHP Group y Codelco, el colapso de las conversaciones pone de relieve los riesgos de suministro en un país que representa una cuarta parte de la producción mundial.

Chile está entrando en un ajetreado período de negociaciones colectivas en un momento de fuerte demanda china, lo que ha hecho que los futuros del cobre alcancen el precio más alto en más de dos años.

