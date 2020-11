LISTA DE INFORMACIONES PRINCIPALES 11 AM

El mundo hoy: Informaciones principales de The Associated Press

Lunes 9 de noviembre de 2020

PRIMERA PLANA

AMN-GEN CORONAVIRUS-EEUU

WILMINGTON - El presidente electo Joe Biden aplaude la noticia sobre una prometedora vacuna contra el coronavirus pero advierte que los estadounidenses deben ser agresivos con el uso del cubrebocas y el distanciamiento social a medida que las infecciones continúan aumentando en todo el país. Por su parte, el equipo de transición del demócrata da a conocer la lista de expertos que conformarán el grupo encargado de responder al COVID-19. Por Will Weissert, Philip Marcelo y Aamer Madhani. 1.406 palabras. AP Foto. ENVIADO.

Con:

-CORONAVIRUS-EEUU-INTEGRANTES: El grupo de Biden para coronavirus incluye médicos y científicos que han trabajado en otros gobiernos.

AMN-MED CORONAVIRUS-VACUNA PFIZER

Pfizer informa que una revisión inicial a los datos de su vacuna sugiere que esta podría tener una efectividad del 90% contra el COVID-19, lo que indica que la compañía está en camino de presentar una solicitud para uso de emergencia ante los reguladores en Estados Unidos. Por Linda A. Johnson y Lauran Neergaard. 776 palabras. AP Foto. ENVIADO.

Con:

-CORONAVIRUS-HUNGRIA: El gobierno anuncia las medidas más estrictas hasta la fecha para frenar al virus.

-CORONAVIRUS-OMS: La OMS está comprometida con una “responsabilidad continua”, dice su titular.

AMN-CLI TORMENTAS

FORT LAUDERDALE, Florida - La tormenta tropical Eta toca tierra en los Cayos de Florida llevando aún más lluvia a calles ya inundadas. El meteoro dejó decenas de muertos y más de 100 desaparecidos en México y Centroamérica. Por Freida Frisaro y Kelli Kennedy. 592 palabras. AP Foto. ENVIADO.

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

AMS-GEN BOLIVIA-MORALES RETORNO

LA PAZ - El expresidente Evo Morales retorna a Bolivia tras un año en el exilio acompañado por decenas de indígenas y militantes de su partido un día después de que su heredero, el economista Luis Arce, tomara las riendas de una nación polarizada. Por Paola Flores. 528 palabras. AP Foto. AP Video. ENVIADO.

AMS-GEN PERU-CRISIS POLITICA

LIMA - El presidente peruano Martín Vizcarra asiste al Parlamento para defenderse de un nuevo pedido de destitución, el segundo en casi dos meses, que muestra la fragilidad de su mandato. Por Franklin Briceño. 632 palabras. AP Foto. AP Video. ENVIADO.

AMN-GEN MEXICO-EEUU ELECCIONES

CIUDAD DE MÉXICO - El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador considera que no haber felicitado aún al demócrata Joe Biden no afectará las relaciones bilaterales e insiste en que no quiere actuar “de manera imprudente” y que esperará hasta que las autoridades de Estados Unidos decidan sobre el ganador. 280 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMS-GEN BOLIVIA-NUEVO GOBIERNO

LA PAZ - Luis Arce se demora en anunciar a los ministros que lo acompañarán un día después de asumir la presidencia de Bolivia con la promesa de iniciar “una nueva etapa” tras la crisis que polarizó al país y precipitó la renuncia de Evo Morales el año pasado por sospechas de fraude electoral. Por Carlos Valdez. 345 palabras. AP Foto. ENVIADO.

REP-GEN CORONAVIRUS-NIÑEZ

CARACAS - La pandemia del coronavirus dificulta la educación y la alimentación de millones de niños de América Latina y el Caribe y amenaza con generar una “catástrofe generacional”, según UNICEF. Por Scott Smith. 915 palabras. AP Foto.

ESTADOS UNIDOS

AMN-POL EEUU-ELECCIONES-ESTADOS PENDIENTES

WASHINGTON - The Associated Press explica los estados que siguen en juego luego de que el demócrata Joe Biden fue declarado el ganador de las elecciones presidenciales de Estados Unidos por varios medios de comunicación, incluida la AP. Por Brian Slodysko. 331 palabras. AP Foto. ENVIADO.

Con:

-BIDEN-LO ULTIMO: Los sucesos más recientes sobre el presidente electo.

REP-GEN EEUU-ELECCIONES PARTICIPACIÓN

SIN PROCEDENCIA - Las encendidas pasiones que generó Donald Trump hicieron que las elecciones de Estados Unidos tuviesen una participación del 62% del electorado, la más alta en la historia del país. Por Nicholas Riccardi y Meghan Hoyer. 900 palabras. AP Foto.

REP-GEN EEUU-PRIMER ASENTAMIENTO

ST. PETERSBURG, Florida - ¿Fue San Agustín realmente el primer asentamiento español en Estados Unidos? El historiador James McDougald cree que no, que Juan Ponce de León estableció el primer asentamiento en lo que es hoy Tampa Bay y segura que hay varios elementos que lo comprueban. Por Paul Guzzo, del Tampa Bay Times. 1.300 palabras.

MUNDO

EUR-GEN RUSIA-BIDEN

MOSCÚ - El presidente ruso Vladimir Putin no felicitará el presidente electo Joe Biden hasta que unos problemas jurídicos en torno a las elecciones estadounidenses se resuelvan y el resultado sea oficial, anuncia el Kremlin. Por Jim Heintz. 328 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ASI-GEN CHINA-EEUU

BEIJING - China señala que ha visto de la declaración de victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, entiende que el resultado “se decidirá bajo las leyes y procedimientos estadounidenses”. 298 palabras. AP Foto. ENVIADO.

EUR-ECO UE-EEUU-ARANCELES-BOEING BRUSELAS - La Unión Europea sigue adelante con sus planes de imponer aranceles y otras sanciones sobre bienes y servicios estadounidenses debido a las ayudas ilegales de Estados Unidos al fabricante de aviones Boeing. Por Lorne Cook. 471 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ASI-POL MYANMAR-ELECCIONES YANGÓN - El partido gobernante en Myanmar afirma que ha ganado escaños suficientes en el Parlamento para conseguir una mayoría absoluta y mantenerse en el poder. La Comisión Electoral de la Unión no ha completado aún la publicación de resultados de las elecciones. Por Pyae Sone Win. 464 palabras. AP Foto. ENVIADO.

DEPORTES

DEP-GLF CORONAVIRUS-MASTERS

AUGUSTA, Georgia, EE.UU. - El español Sergio García, excampeón del Masters, se convierte en el segundo jugador en descartar su participación en el torneo en el campo Augusta National después de dar positivo al coronavirus. García se puso el saco verde hace tres años en su único título de un major. El chileno Joaquín Niemann anunció la semana pasada a través de las redes sociales que había dado positivo. Con ambos jugadores descartados, el evento contará con sólo 94 competidores en el primer día del Masters. Por Doug Ferguson. 300 palabras. AP Foto.

ESPECTÁCULOS Y CULTURA

ESP-TEL THE CROWN

LOS ÁNGELES - Para los televidentes, “The Crown” ofrece un vistazo a la vida de la familia real en tiempos modernos, o al menos una dramatización cautivadora. Para el elenco, representa un trabajo temporal en una serie que se va desarrollando a lo largo de décadas. La serie de Netflix regresa esta semana con personajes que incluyen a la princesa Diana. Por Lynn Elber. 1.000 palabras. AP Foto.

ESP-MUS LATIN GRAMMY-CARLOS VIVES

CIUDAD DE MÉXICO - Aunque Carlos Vives ha ganado 11 Latin Grammy, sus cinco nominaciones a la 21ra edición por el álbum “Cumbiana” lo tienen emocionado. “Es la primera vez que me los quiero ganar en serio”, dice el cantante y compositor colombiano. Por Berenice Bautista. 600 palabras. AP Foto.

