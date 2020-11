La UE "redobla" sus esfuerzos para lograr un acuerdo con el Reino Unido

El negociador de la Unión Europea (UE) para la relación con el Reino Unido tras el Brexit, Michel Barnier. EFE/EPA/NEIL HALL

Bruselas, 9 nov (EFE).- El negociador de la Unión Europea (UE) para la relación con el Reino Unido tras el Brexit, Michel Barnier, dijo este lunes que el club comunitario está "redoblando" sus esfuerzos para lograr un acuerdo con Londres, en una semana en la que las conversaciones se reanudan en la capital británica.

"Feliz de estar de vuelta en Londres hoy, redoblando nuestros esfuerzos para alcanzar un acuerdo sobre la futura asociación entre la Unión Europea y el Reino Unido", escribió el político en su perfil de Twitter.

Barnier viajó a Londres el domingo y desde hoy la UE y el Reino Unido retoman las negociaciones, con el objetivo de lograr un acuerdo en las próximas semanas.

El negociador comunitario mencionó también este lunes las "tres claves para desbloquear" el acuerdo, incluidas las "garantías sólidas de un comercio y una competencia libres y justos basados en estándares elevados compartidos, que evolucionen de manera coherente en el tiempo".

Asimismo, hizo referencia a la pesca, con "un acceso estable y recíproco a los mercados y oportunidades de capturas en el interés de las dos partes".

Igualmente, mencionó el respeto de la autonomía de los Veintisiete y la soberanía del Reino Unido, "con mecanismos de gobernanza y aplicación efectivos entre socios internacionales".

En efecto, la pesca, las garantías para asegurar una competencia justa y la gobernanza del futuro acuerdo son las cuestiones clave para conseguir un pacto y suscitan la mayoría de los desencuentros entre Londres y Bruselas.

Aunque la legislación comunitaria dejará de aplicarse en territorio británico el 1 de enero y el Reino Unido será entonces un país tercero de manera definitiva, el acuerdo sobre la futura relación debe alcanzarse antes, en las próximas semanas, para llevar a cabo el proceso de ratificación en Londres y la UE antes de fin de año.

Las negociaciones se habían desarrollado en Bruselas durante parte de la semana pasada y hoy se reanudan en Londres.

La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, y el primer ministro británico, Boris Johnson, mantuvieron el sábado una conversación telefónica para analizar el estado del diálogo.

Tras esa llamada, la política alemana aseguró en Twitter que se han logrado en las negociaciones "algunos progresos, pero persisten grandes diferencias, en particular, en lo que se refiere a la igualdad de condiciones (para la competencia justa) y la pesca".

Durante la rueda de prensa diaria de la CE este lunes, el portavoz Daniel Ferrie señaló que "probablemente" las negociaciones seguirán en Londres "durante toda la semana" y cubrirán "todos los temas".

SIN IMPACTO DE LAS ELECCIONES ESTADOUNIDENSES

Por otro lado, el portavoz jefe de la Comisión, Eric Mamer, negó que el triunfo del demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales de Estados Unidos tenga repercusión sobre las negociaciones con Londres.

"Los temas sobre la mesa son muy claros. En lo que respecta a la UE, son temas muy objetivos que tienen que ser resueltos y, por lo tanto, no depende de quién es presidente de Estados Unidos cuál es la posición de la UE en la búsqueda de este acuerdo", argumentó.

Sin embargo, asumió que a Bruselas no lo corresponde valorar el impacto de los comicios "en las visiones británicas sobre las negociaciones".

La prioridad del Reino Unido es negociar un tratado comercial con EE.UU. tras su salida de la UE.

Donald Trump siempre ha mostrado su apoyo al Brexit y gran afinidad con el primer ministro, Boris Johnson. Recientemente, sin embargo, la administración Trump había advertido a Londres de que debía cumplir el acuerdo de retirada de la UE en lo referente a la frontera irlandesa.

Biden nunca ha respaldado el Brexit ni mostrado simpatía alguna por Johnson, quien podría encontrarse ahora con más dificultades de las previstas para cerrar un acuerdo comercial con Washington pese a los estrechos vínculos entre las potencias anglosajonas.