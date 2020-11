La ONU insta a los libios a emprender un nuevo proceso político inclusivo

El presidente de Túnez, Kais Saied. EFE/EPA/MOHAMED MESSARA

Túnez, 9 nov (EFE).- La enviada especial interina de la ONU instó hoy a los gobiernos en conflicto en Libia a aprovechar la que definió como "una oportunidad histórica" y sacrificarse para colocar al país en la senda de la paz y la estabilidad a través de un proceso político que desemboque en la elección de una nueva autoridad inclusiva para todos los libios.

En el discurso inaugural de la cuarta ronda de negociaciones que se celebra este lunes en Túnez, la diplomática estadounidense, Stephanie Williams, recordó que el trayecto hasta este momento "no ha sido un camino de rosas" y que la única opción es seguir avanzando pese a los obstáculos que aún se aventuran.

"Estamos dando un paso adelante -con los pasos seguros de los muchos caminos que dirige la misión de la ONU-. Pero dependemos de la determinación de los libios, y dependemos fuertemente de la voluntad del pueblo libio, de su derecho a proteger su patria, soberanía y riqueza", afirmó.

En la misma idea insistió el presidente de la República tunecina, Kaïes Said, quien aseguró que no existe en el pueblo libio "espacio para la división".

Williams dejó el domingo ya marcadas las líneas que articularán el encuentro de este lunes, el cuarto desde que a principios de octubre la ONU lograra volver a sentar a la mesa a representantes del Gobierno de Acuerdo Nacional sostenido por Naciones Unidas en Trípoli (GNA) y del Ejecutivo no reconocido en el este, tutelado por el mariscal Jalifa Hafter, tras 18 meses de cruentos combates.

El conflicto se agravó el 4 de abril de 2019, fecha en la que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, viajó a Trípoli para impulsar el proceso de paz que entonces trataba de impulsar el jefe de la misión especial de Naciones Unidas para Libia (UNSMIL), Gassam Saleme.

Con Gutierres en la capital libia, el mariscal Hafter emprendió un asedio a Trípoli que concluyó en junio pasado tras la intervención militar de Turquía, que envió oficiales propios, armas y miles de mercenarios sirios reclutados entre los grupos salafistas de oposición a Bachar al Asad en ayuda del GNA y de su principal aliado, la ciudad-estado libia de Misrata.

Wiliams aseguró este domingo que el objetivo es "abordar algunas de las cuestiones más candentes que afectan la vida cotidiana del pueblo libio, mediante el restablecimiento de la soberanía de Libia y una gobernanza eficaz para el pueblo".

En este sentido, insistió en que el Acuerdo Político Libio de 2015, origen del actual conflicto armado, debería servir como "un marco viable para una solución política en Libia, así como otras Resoluciones relevantes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas".

Y que las actuales conversaciones intralibias deben avanzar hacia "el establecimiento de un Consejo Presidencial que funcione y la formación de un gobierno libio único, unificado, inclusivo y eficaz" a través de "elecciones parlamentarias y presidenciales libres, justas, inclusivas y creíbles organizadas por una Comisión Electoral Nacional Superior independiente y eficaz"

Para ello, recordó, el país debe dotarse antes de "una nueva autoridad ejecutiva que sea capaz de organizar elecciones sobre una base constitucional clara y de implementar las reformas políticas, económicas y militares necesarias para devolver al pueblo libio un sentido de normalidad en sus vidas".