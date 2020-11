09/11/2020 Kiko Rivera: "Estoy hecho polvo. Esto va a seguir por parte de mi madre. Tengo que luchar". El Dj ha felicitado en directo a Isa Pantoja y ha vuelto a dejar grandes titulares sobre el enfrentamiento que mantiene con su madre MADRID, 9 (CHANCE) Isa Pantoja lo pasó muy mal el día del estreno de "La casa fuerte 2". Ilusionada por su participación en un nuevo reality - y además al lado de su prometido, Asraf Beno - nunca hubiese imaginado un debut más amargo. Y es que la hija de Isabel Pantoja se enteró en directo no sólo de que Kiko Rivera había concedido una explosiva exclusiva en contra de su madre, sino que además escuchó algunas de las frases más demoledoras de su hermano, como que la tonadillera no es buena madre ni buena abuela. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CAPTURAS MEDIASET



Isa Pantoja lo pasó muy mal el día del estreno de "La casa fuerte 2". Ilusionada por su participación en un nuevo reality - y además al lado de su prometido, Asraf Beno - nunca hubiese imaginado un debut más amargo. Y es que la hija de Isabel Pantoja se enteró en directo no sólo de que Kiko Rivera había concedido una explosiva exclusiva en contra de su madre, sino que además escuchó algunas de las frases más demoledoras de su hermano, como que la tonadillera no es buena madre ni buena abuela.



Tres días después, y mucho más calmada, Isa ha recibido la llamada de su hermano Kiko, que con motivo del 25 cumpleaños de su hermana, la llamó en directo para felicitarla, darle ánimos, pedirle que se olvide de lo que está ocurriendo fuera y explicar, de paso, por qué ha hablado así de su madre.



Chabelita, alucinada porque "jamás" pensó que su hermano y su madre llegasen hasta el punto de dejar de hablarse, confesaba antes de hablar con Kiko que "llevaba días preocupada por el tema de la entrevista. Yo sufro. Me enteré de todo por lo que salió en las redes sociales, pero nunca pensé que iba a llegar a este punto porque no he visto ninguna pelea entre ellos en Cantora o delante de mí. La que discute con mi madre siempre soy yo. Nunca habían tenido una pelea pública. Para mí es muy desagradable".



Para sorprender a Isa por su 25 cumpleaños, un afectado Kiko entraba en directo para mandarle ánimos en el reality e intentar "tranquilizarla" con el complicado panorama que tiene el mediático clan actualmente, en uno de sus peores momentos. "Felicidades. Se me partió el alma al verte así el otro día. No quiero verte llorar, quiero verte disfrutar con tu futuro marido y que no pienses en nada del exterior. Disfruta tu momento que te lo mereces. Te pido perdón públicamente si alguna vez te he fallado. Siempre serás la niña de mis ojos, y te quiero con toda mi alma alma. Ojalá pudiera estar ahí para darte un besazo. Tenemos que hablar y mucho que recuperar", decía el Dj a su hermana.



Muy sincero, Kiko confesaba que "estoy hecho polvo, pero la vida sigue. No se puede decir yo nunca, pero es difícil que esto coja buen camino pero no es imposible. Yo lo estoy pasando muy mal. Si fuera por mí yo lo frenaba ya. Sé que esto va a seguir por parte de mamá y esto es lamentable. Tengo que luchar, me da igual la herencia, pero lo que no quiero es que me metan en un marrón sin yo saberlo"



Ante una incrédula Isa, muy sorprendida con lo que estaba escuchando, el marido de Irene Rosales aseguraba sentirse "engañado" por parte de la tonadillera "porque es mi madre" a la que volvía a reprochar públicamente su comportamiento: "Es tan fácil como coger el teléfono y decir "Esto pasó así y lo tuve que hacer así". Le pido por favor que no le eche las culpas a mi mujer. Yo no he mentido en nada y ya lo he dicho, yo lo que quiero es a mi madre, no a Isabel Pantoja. Isabel Pantoja para los fans".



Eso sí, pese a todo, Kiko no quiere que su hermana se posicione en esta guerra entre madre e hijo y ha aconsejado a Isa: "Que no te afecte. Disfruta del momento. Yo no quiero ponerla en contra de nadie. Quiero que se lleve bien con mi madre y que la quiera". "Quiero a mi hermana y yo quiero lo mejor para ella", señalaba el hijo de Paquirri, que antes de despedirse contaba que "he tenido la tentación de llamar a mi madre, pero no soy yo el que tengo que llamar en esta ocasión. Tengo que imponerme alguna vez. Ahora he entendido más a mi hermana".



Unas palabras tras las que, una Chabelita más seria de lo habitual, ha querido mandar un mensaje a la cantante: "Ahora estará destrozada por mucho que yo le diga. Que se tome tiempo, sin escuchar a nadie y y llegará el día en el que se sienta a gusto para llamar. La echo de menos. Y que la quiero mucho".