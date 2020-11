JX Nippon Mining comprará participación de socios en mina de cobre Caserones en Chile

Imagen de archivo de un trabajador supervisando un cargamento de cobre en el puerto chileno de Valparaíso, el 29 de junio de 2009. REUTERS/Eliseo Fernandez

SANTIAGO, 9 nov (Reuters) - JX Nippon Mining & Metals, unidad de metales de Eneos Holdings, dijo el lunes que acordó comprar las participaciones en su mina de cobre Caserones en el norte de Chile, a sus socios Mitsui & Co y Mitsui Mining and Smelting por un monto no revelado.

Tras el acuerdo, JX Nippon Mining apunta a mantener y expandir el volumen de producción y extender la vida útil de Caserones invirtiendo en automatización utilizando tecnología avanzada, dijo en un comunicado.

Chile es el mayor productor mundial de cobre. Además de la estatal Codelco, en el país sudamericano operan gigantes globales como BHP, Glencore, Anglo American, Freeport McMoRan y Antofagasta.

(Reporte de Yuka Obayashi, editado en español por Natalia Ramos)