Johnson inicia fase decisiva de negociaciones del brexit

(Bloomberg) -- Boris Johnson se enfrenta a una semana crucial para su liderazgo, a medida que el Reino Unido está a punto de concluir su separación de la Unión Europea.

En el transcurso de los próximos siete días, el primer ministro debe lograr un acuerdo comercial con la UE o arriesgarse a una ruptura caótica y económicamente perjudicial, además de evitar un distanciamiento con el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, sobre las controvertidas leyes brexit del Reino Unido.

Después de ocho meses de negociaciones entre las partes, Johnson y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, hablaron por teléfono el fin de semana para trazar el camino hacia un acuerdo comercial antes de la fecha límite del 15 de noviembre establecida por ambas partes.

Aún falta por superar las principales diferencias en los mismos temas que han afectado las conversaciones desde el principio: las llamadas reglas de igualdad de condiciones para los negocios y el acceso a las aguas pesqueras británicas.

Los dos principales negociadores, David Frost y Michel Barnier, intentarán resolver sus diferencias en Londres durante los próximos días. No obstante, los eventos en el Parlamento del Reino Unido corren el riesgo de deteriorar aún más los lazos y podrían perjudicar un acuerdo. Johnson confirmó que está avanzando con la legislación para reescribir partes del acuerdo de retirada del brexit que alcanzó con la UE el año pasado.

“El calendario parlamentario sigue adelante”, dijo Johnson, quien calificó la ley de mercado interno de vital para el funcionamiento de la economía del Reino Unido después del brexit, en una entrevista con Associated Press publicada el domingo.

El proyecto de ley es controvertido porque otorga a los ministros del Reino Unido el poder de reescribir unilateralmente las reglas del comercio posbrexit con Irlanda del Norte, uno de los temas más polémicos en todo el proceso de divorcio de la UE. El Gobierno ha dicho que la legislación podría violar la ley de “manera específica y limitada”.

