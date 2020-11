Icefi sugiere al Congreso salvadoreño discutir medidas sobre la política fiscal

En la imagen, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. EFE/Rodrigo Sura/Archivo

San Salvador, 9 nov (EFE).- El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) sugirió este lunes a la Asamblea Legislativa de El Salvador que discuta y apruebe una hoja de ruta con medidas que "permitan transformar a la política fiscal en un instrumento que reactive y transforme la economía".

Lo anterior es parte de las recomendaciones que el Icefi presentó al Congreso para que "el presupuesto general de la nación tenga bases técnicas más sólidas y así permita ayudar a reactivar la economía al tiempo en que se garantiza mayor bienestar y cumplimiento de los derechos de toda la población", según un comunicado emitido por dicho organismo.

El Gobierno del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, propuso recientemente al Parlamento un presupuesto estatal por 7.453,5 millones de dólares, un 16 % más que el aprobado para 2020, el cual ascendió a 6.426,1 millones.

En un primer análisis al presupuesto, el Icefi señaló que los ingresos contemplados en el proyecto "están sobrestimados y los gastos están subestimados".

Por lo anterior, el Icefi recomendó a la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto del Congreso que, para corregir la sobreestimación de ingresos, solicite al Ministerio de Hacienda un informe técnico detallado que contenga los agregados macroeconómicos y la metodología de estimación utilizada para la proyección de los ingresos para el 2021.

El organismo también sugirió que se incremente el presupuesto de las instituciones encargadas de velar por el buen uso de los recursos públicos, el acceso a la información pública y la garantía de los derechos humanos tales como la Corte de Cuentas, el Instituto de Acceso a la Información Pública y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.

El coordinador para El Salvador del Icefi, Ricardo Castaneda, dijo recientemente a Efe que el organismo "destaca como algo muy positivo el incremento en las áreas sociales, particularmente en educación y salud", pero señaló que existe la posibilidad de que el gasto social "no se podría cumplir".

"Advertimos que como hay una sobreestimación de ingresos, se corre el riesgo de que el gasto social que se está anunciando no se podría cumplir o en su defecto para poderlo cumplir se requería aún más endeudamiento de lo que el presupuesto plantea, lo cual es bastante complejo porque la deuda en particular es insostenible", explicó el economista.

Apuntó que si el presupuesto se aprueba tal cual está y se comienza a ejecutar "varios programas, aunque aparezcan en el presupuesto, no van a tener recursos para financiarse y ahí habrá una disyuntiva o eliminas esos programas, es decir no los implementas, o se recurre a más deuda, lo cual es poco factible".

Para el Icefi el proyecto de presupuesto para 2021 retrata los problemas que por décadas han acarreado las finanzas públicas de El Salvador y que se "han exacerbado" en el marco de la pandemia por la covid-19.

Por ella, llama a que, paralelo a la discusión del presupuesto, se debatan y aprueben medidas que permitan transformar a la política fiscal en un instrumento que reactive y transforme la economía, reduzca las desigualdades, garantice los derechos de toda la población y fortalezca la democracia.