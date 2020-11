Honduras suma 2.751 muertos y 100.508 contagios por la pandemia de la covid-19

El estatal Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) de Honduras reportó este domingo 467 nuevos casos de contagios confirmados entre 1.201 pruebas PCR de laboratorio procesadas, que han elevado en número de enfermos a 100.508. EFE/Gustavo Amador/Archivo

Tegucigalpa, 8 nov (EFE).- Honduras registró este domingo seis muertos por la covid-19, con los que ya suman 2.751 en casi ocho meses de pandemia, informó en cadena de radio y televisión el estatal Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager).

Se añaden 467 nuevos casos de contagios confirmados entre 1.201 pruebas PCR de laboratorio procesadas, que han elevado en número de enfermos a 100.508, indicó el organismo sanitario.

La cifra de hospitalizados, según el Sinager, es de 418, de los que 312 permanecen en condición estable, 90 graves y 16 en unidades de cuidados intensivos a nivel nacional. El resto se encuentran siendo monitoreados por el personal de la Región Sanitaria.

En su informe diario, la institución estatal informó de que en las últimas horas fue confirmada la muerte de seis personas como consecuencia del coronavirus SARS-CoV-2, la mayoría en el departamento de Copán, en el occidente del país.

Honduras, el tercer país más afectados por la enfermedad en Centroamérica, también registra 144 casos de pacientes recuperados, con los que la cifra ascendió a 42.959 desde marzo pasado.

Los departamentos de Cortés, en el norte del país, y Francisco Morazán, en el centro, siguen siendo los principales epicentros de la pandemia.

El paso de la depresión tropical Eta por Honduras, que deja 26 muertos y 1,7 millones de personas afectadas, no ha permitido al Laboratorio Nacional de Virología procesar gran cantidad de pruebas PCR en el norte del país, la región más afectada por los efectos del ciclón.

El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, dijo hoy que su país "vive la peor de las crisis" en la historia debido a la pandemia del coronavirus y los efectos de Eta, que ingresó a la nación el miércoles procedente de Nicaragua.

"Honduras vive la peor de las crisis que hemos enfrentado en la historia moderna, dos eventos que amenazan nuestra vida y nuestra economía, la covid-19 y los efectos devastadores de Eta que nos ha dejado en varias zonas del país", enfatizó el gobernante.

Señaló que los hondureños deben llorar los muertos y por las pérdidas que ha dejado Eta, pero sin olvidar que continúa la amenaza de la covid-19.

"Lloremos nuestras pérdidas, nuestros muertos y por ellos es que renaceremos unidos y con más fuerza, no será una tarea fácil, hemos perdido mucho, pero unidos vamos a lograrlo, trabajando duro, en equipo, sin bajar los brazos y la guardia, porque el agua se retira, pero la covid-19 no", destacó.

El gobernante hondureño indicó que los contagios por coronavirus se pueden "reactivar más fuerte" debido a centenares de damnificados en albergues temporales, por lo que pidió a los hondureños ser responsables hacer "el máximo esfuerzo" para cuidarse de la enfermedad.