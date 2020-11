Goldman dice que los mercados volverán a centrarse en la vacuna

(Bloomberg) -- Los mercados financieros parecen haber contabilizado en gran medida los resultados de las elecciones de EE.UU. y podrían enfocar la atención hacia el progreso de una vacuna y las perspectivas de crecimiento, dijo Goldman Sachs Group Inc.

La “probables noticias sobre vacunas en las próximas semanas podrían ser el próximo evento clave de riesgo”, escribieron los estrategas Dominic Wilson y Vickie Chang en un comentario el domingo. La noticia de una vacuna temprana podría conducir a un alza “significativa” de los niveles actuales del mercado, dijeron.

Los principales índices bursátiles podrían apreciarse y el índice de volatilidad Cboe podría caer para reflejar completamente las noticias de una inoculación temprana, segura y efectiva, agregaron los estrategas. Añadieron que su pronóstico también sugiere debilidad del dólar, diferenciales de crédito más ajustados y aumento de los rendimientos del Tesoro en ese escenario.

Las bolsas mundiales se encaminaban a un máximo histórico el lunes en medio del optimismo sobre las perspectivas bajo la presidencia de Joe Biden, aunque hasta el momento el presidente Donald Trump se ha negado a ceder. Asimismo, la pandemia continúa intensificándose, lo que subraya la importancia de una vacuna para impulsar la economía global.

Además de las ganancias esperadas para la renta variable, los estrategas predijeron que los dólares canadienses y australianos se beneficiarían más en los mercados de divisas.

Los precios de los activos reflejan una probabilidad de poco más del 50% para la aprobación temprana de una vacuna, y los retrasos significativos podrían conducir a un “riesgo a la baja”, dijeron. La aprobación temprana incluiría el uso de emergencia de la Administración de Alimentos y Medicamentos para al menos una inyección a finales de 2020, según el comentario.

Nota Original:Goldman Strategists Say Post-Vote Focus Set to Return to Vaccine

©2020 Bloomberg L.P.