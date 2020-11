Georgia.- La OSCE pide contención tras la represión de las protestas contra las últimas parlamentarias en Georgia

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) ha expresado este lunes su preocupación por las últimas protestas en Georgia a raíz de las elecciones legislativas celebradas el 31 de octubre y ha hecho un llamamiento a la contención para evitar una crisis política.



La jefa da la misión electoral del organismo, Elona Gjebrea Hoxha, ha destacado que las elecciones "fueron competitivas y, en general, se respetaron las libertades fundamentales" y ha agregado que "los actos de violencia no pueden ser tolerados".



"Pido que las manifestaciones sean pacíficas. Al mismo tiempo, subrayo que la Policía tiene el deber de ejercer contención a la hora de responder a los manifestantes. Es importante que las autoridades escuchen las voces de los manifestantes y respeten las libertades fundamentales", ha señalado.



Por su parte, la jefa de la delegación de la Asamblea Parlamentaria de la OSCE, Pia Kauma, ha abogado por un "diálogo constructivo para superar la polarización actual y trabajar juntos hacia un marco político estable".



En este sentido se ha expresado el secretario general de la Asamblea Parlamentaria del organismo, Roberto Montella, quien ha expresado su confianza en que "los actores ejerzan máxima contención y demuestren un alto grado de responsabilidad y su compromiso con el bien común, con el objetivo de construir unas instituciones democráticas más firmes y mejorar la confianza públicas".



La declaración de la OSCE ha llegado un día después de que miles de personas salieran a las calles de la capital de Georgia, Tiflis, y marcharan desde el Parlamento hasta la sede de la Comisión Electoral Central (CEC) para denunciar un presunto fraude en las elecciones y exigir la dimisión del presidente de la CEC, Tamar Zhvania, la puesta en libertad de los "presos políticos" y la convocatoria de nuevas elecciones.



Los manifestantes han asegurado que mantendrán la protesta frente a la sede de la CEC hasta que se cumplan sus reivindicaciones, tras lo que las fuerzas de seguridad emplearon gases lacrimógenos y cañones de agua para intentar dispersarlos.



Las formaciones opositoras, encabezadas por Movimiento Nacional del expresidente Mijail Saakashvili, han denunciado "violencia contra votantes, intimidación y presión coordinada por parte de las fuerzas de seguridad y de organizaciones criminales", a lo que se sumaría una "manipulación" de los protocolos electorales que habrían "distorsionado" los resultados, según una nota recogida por medios estatales.



Esta protesta se produce después de que el partido gobernante, Sueño Georgiano, no haya aceptado el ultimátum de la oposición para convocar elecciones anticipadas antes de las 20.00 horas de este domingo. Todas las formaciones opositoras con representación parlamentaria han firmado un acuerdo por el que rechazan los resultados de las elecciones y rechazan asumir sus escaños.



La oposición no rechaza que Sueño Georgiano haya sido la fuerza más votada, pero cuestionan los resultados ya que controla 74 de los 150 escaños del parlamento, con lo que le bastaría con ganar 17 de los asientos en disputa en la segunda vuelta de las legislativas para poder formar gobierno en solitario.